Πήρε το... θρίλερ η Μπαρτσελόνα, επικρατώντας της Χιρόνα με 97-92 για την 19η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της ACB, η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Χιρόνα με 97-92 στην έδρα της και συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ παρότι δυσκολεύτηκε, κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό στα τελευταία λεπτά και βάζοντας τις κρίσιμες βολές, πανηγύρισε την 13η νίκη της στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισε ο Κλάιμπερν, σκοράροντας 21 πόντους, με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Μπριθουέλα με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και μία ασίστ.

Στον αντίποδα για τους φιλοξενούμενους, πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μπουσκέτς, πετυχαίνοντας 22 πόντους, ενώ το doule - double, «άγγιξε» ο Γκέμπεν με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την Μπαρτσελόνα η Παρί (12/02, 21:30), στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 32-22, 52-40, 72-67, 97-92

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής

Μπούργος - Τενερίφη 96-88

Μάλαγα - Ανδόρα 91-79

Μπρέογκαν - Μούρθια 95-106

Λέιδα - Μανρέσασα 90-99

Μπανταλόνα - Βαλένθια 90-87

Ρεάλ Μαδρίτης - Γρανάδα 94-79

Η Κατάταξη