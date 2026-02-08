Μπαρτσελόνα - Χιρόνα 97-92: Παρότι δυσκολεύτηκε πήρε το... θρίλερ
Στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της ACB, η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Χιρόνα με 97-92 στην έδρα της και συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων.
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ παρότι δυσκολεύτηκε, κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό στα τελευταία λεπτά και βάζοντας τις κρίσιμες βολές, πανηγύρισε την 13η νίκη της στο ισπανικό πρωτάθλημα.
Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισε ο Κλάιμπερν, σκοράροντας 21 πόντους, με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Μπριθουέλα με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και μία ασίστ.
Στον αντίποδα για τους φιλοξενούμενους, πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μπουσκέτς, πετυχαίνοντας 22 πόντους, ενώ το doule - double, «άγγιξε» ο Γκέμπεν με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Simplement, @basquemamba 😮💨 pic.twitter.com/oaKzsrfqcy— Barça Basket (@FCBbasket) February 8, 2026
Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την Μπαρτσελόνα η Παρί (12/02, 21:30), στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 32-22, 52-40, 72-67, 97-92
Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
- Μπούργος - Τενερίφη 96-88
- Μάλαγα - Ανδόρα 91-79
- Μπρέογκαν - Μούρθια 95-106
- Λέιδα - Μανρέσασα 90-99
- Μπανταλόνα - Βαλένθια 90-87
- Ρεάλ Μαδρίτης - Γρανάδα 94-79
Η Κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης: 17–2
- Βαλένθια: 14–5
- Μούρθια: 13–6
- Ουνικάχα: 13–6
- Μπαρτσελόνα: 13–6
- Μπασκόνια: 12–6
- Τενερίφη: 11–8
- Μπανταλόνα: 11–8
- Μπιλμπάο: 11–8
- Χιρόνα: 9–9
- Μπρεογάν: 8–11
- Φόρσα Λέιδα: 8–11
- Μανρέσα: 8–11
- Γκραν Κανάρια: 6–12
- Σαραγόσα: 6–13
- Ανδόρα: 5–14
- Σαν Πάμπλο Μπούργκος: 4–15
- Γρανάδα: 1–18
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.