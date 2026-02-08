Ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε το ντεμπούτο του με τους Καβαλίερς, που επικράτησαν των Κινγκς με 132-126.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς (32-21) επικράτησαν των Σακραμέντο Κινγκς (12-42) με 132-126, στο ντεμπούτο του Τζέιμς Χάρντεν μετά την ανταλλαγή του από τους Κλίπερς. Ο «Μούσιας» πέτυχε 23 πόντους με 7/13 σουτ και μοίρασε οκτώ ασίστ, ενώ ο Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσε 35 πόντους, μεταξύ αυτών την κρίσιμη βολή στα 35" για το φινάλε που «κλείδωσε» τη νίκη των Καβς.

Από εκεί και πέρα, ο Τζάρετ Άλεν πρόσθεσε 29 πόντους και 10 ριμπάουντ για το Κλίβελαντ, που πέτυχε την όγδοη νίκη στα τελευταία εννιά παιχνίδια. Από την άλλη πλευρά, οι Κινγκς μετρούν 12 συνεχόμενες ήττες από τις 16 Ιανουαρίου. Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είχε 21 πόντους και εννιά ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-25, 55-57, 96-93, 126-132.

Σανς-Σίξερς 103-109

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς (30-22) επιβλήθηκαν των Φοίνιξ Σανς (31-22) με 109-103, φτάνοντας τις έξι νίκες στους τελευταίους επτά αγώνες. Ο Τζοέλ Εμπίντ πέτυχε 33 πόντους και μάζεψε εννιά ριμπάουντ, ενώ ο Ταϊρίς Μάξι είχε 29 πόντους, υποχρεώνοντας τους «Ήλιους» στην τρίτη ήττα στους τελευταίους τέσσερις αγώνες. Το Φοίνιξ σούταρε 11/46 τρίποντα (23,9%), με πρώτο σκόρερ τον Ντίλον Μπρουκς (28 πόντοι).

Τα δωδεκάλεπτα: 22-24, 47-58, 71-81, 103-109.