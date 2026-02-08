Οι Σπερς (36-16) επικράτησαν των Μάβερικς (19-33) με 138-125, χάρη στη μυθική εμφάνιση του Στεφόν Καστλ, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 40 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ! Παράλληλα, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρόσθεσε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ για τους Τεξανούς, που πέτυχαν 81 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.
Η νίκη αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη για το Σαν Αντόνιο και ένατη στα τελευταία 12 παιχνίδια. Παρεμπιπτόντως, ο Καστλ έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Σπερς που σημειώνει triple-double με 40 πόντους μετά τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον. Από την άλλη πλευρά, ο Κλέι Τόμπσον σημείωσε 19 πόντους για τους Μάβερικς.
Τα δωδεκάλεπτα: 39-32, 81-67, 104-91, 138-125.
Χοκς-Χόρνετς 119-126
Οι Σάρλοτ Χόρνετς (25-28) επιβλήθηκαν των Ατλάντα Χοκς (26-28) με 126-119 και έφτασαν τις εννιά συνεχόμενες νίκες στη regular season! Ο ΛαΜέλο Μπολ σημείωσε 19 πόντους και μοίρασε εννιά ασίστ για τη Σάρλοτ, που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 12-3 στα τελευταία 15 ματς.
Από εκεί και πέρα, ο Μπράντον Μίλερ πρόσθεσε 16 πόντους, ενώ ο Μούσα Ντιαμπάτε ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 15 ριμπάουντ. Για την Ατλάντα, ο Τζέιλεν Τζόνσον είχε 31 πόντους, εννιά ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, ενώ ο Ζακαρί Ρισασέ πέτυχε 18 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 35-32, 60-60, 90-98, 119-126.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.