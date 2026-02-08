Ο Στεφόν Καστλ σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 40 πόντους, καταγράφοντας triple-double στη νίκη των Σπερς επί των Μάβερικς.

Οι Σπερς (36-16) επικράτησαν των Μάβερικς (19-33) με 138-125, χάρη στη μυθική εμφάνιση του Στεφόν Καστλ, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 40 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ! Παράλληλα, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρόσθεσε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ για τους Τεξανούς, που πέτυχαν 81 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Η νίκη αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη για το Σαν Αντόνιο και ένατη στα τελευταία 12 παιχνίδια. Παρεμπιπτόντως, ο Καστλ έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Σπερς που σημειώνει triple-double με 40 πόντους μετά τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον. Από την άλλη πλευρά, ο Κλέι Τόμπσον σημείωσε 19 πόντους για τους Μάβερικς.

Τα δωδεκάλεπτα: 39-32, 81-67, 104-91, 138-125.

Χοκς-Χόρνετς 119-126

Οι Σάρλοτ Χόρνετς (25-28) επιβλήθηκαν των Ατλάντα Χοκς (26-28) με 126-119 και έφτασαν τις εννιά συνεχόμενες νίκες στη regular season! Ο ΛαΜέλο Μπολ σημείωσε 19 πόντους και μοίρασε εννιά ασίστ για τη Σάρλοτ, που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 12-3 στα τελευταία 15 ματς.

Από εκεί και πέρα, ο Μπράντον Μίλερ πρόσθεσε 16 πόντους, ενώ ο Μούσα Ντιαμπάτε ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 15 ριμπάουντ. Για την Ατλάντα, ο Τζέιλεν Τζόνσον είχε 31 πόντους, εννιά ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, ενώ ο Ζακαρί Ρισασέ πέτυχε 18 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-32, 60-60, 90-98, 119-126.