Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι νέος μέτοχος στην εταιρεία Kalshi, η οποία προσέφερε στοιχήματα για τον μελλοντικό προορισμό του.

Η πλατφόρμα προγνωστικών στοιχημάτων Kalshi ανακοίνωσε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ένας από τους νέους μετόχους της.

Η εταιρεία Kalshi ενθαρρύνει τα στοιχήματα σε μια ποικιλία θεμάτων (πολιτική, οικονομία, κλίμα κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των αθλημάτων και φυσικά του NBA. Λίγο πριν από το trade deadline, η πλατφόρμα προσέφερε ακόμη και στοιχήματα για... τον μελλοντικό προορισμό του Αντετοκούνμπο κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις στον κόσμο όταν έγινε γνωστή η συγκεκριμένη συνεργασία.

«Το ίντερνετ είναι γεμάτο απόψεις. Αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να έχω και μερικές δικές μου επιλογές. Από σήμερα συμμετέχω στην Kalshi ως μέτοχος. Είμαστε όλοι Kalshi τώρα», ανέφερε ο «Greek Freak» ανακοινώνοντας τη συνεργασία.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Associated Press, το NBA δεν είχε ακόμη σχολιάσει την επένδυση του Αντετοκούνμπο. Τον τελευταίο μήνα, η Κάλσι έκανε εκτενείς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενθαρρύνοντας τους παίκτες να κάνουν εικασίες για τον μελλοντικό προορισμό του Έλληνα παίκτη. Το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς αποτελεί επίσης θέμα στοιχηματισμού στην πλατφόρμα, όπως και η πιθανότητα ενός νέου franchise στο Σιάτλ.

Ουσιαστικά, από την απλή παρακολούθηση προβλέψεων και μη, ο Έλληνας σταρ θέλησε να εμπλακεί πιο ενεργά, όμως σύμφωνα με τους χρήστες του διαδικτύου αυτό θεωρείται ουκ ολίγες φορές ως σύγκρουση συμφερόντων.