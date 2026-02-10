Aντετοκούνμπο: Έγινε μέτοχος σε στοιχηματική εταιρεία
Η πλατφόρμα προγνωστικών στοιχημάτων Kalshi ανακοίνωσε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ένας από τους νέους μετόχους της.
Η εταιρεία Kalshi ενθαρρύνει τα στοιχήματα σε μια ποικιλία θεμάτων (πολιτική, οικονομία, κλίμα κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των αθλημάτων και φυσικά του NBA. Λίγο πριν από το trade deadline, η πλατφόρμα προσέφερε ακόμη και στοιχήματα για... τον μελλοντικό προορισμό του Αντετοκούνμπο κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις στον κόσμο όταν έγινε γνωστή η συγκεκριμένη συνεργασία.
«Το ίντερνετ είναι γεμάτο απόψεις. Αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να έχω και μερικές δικές μου επιλογές. Από σήμερα συμμετέχω στην Kalshi ως μέτοχος. Είμαστε όλοι Kalshi τώρα», ανέφερε ο «Greek Freak» ανακοινώνοντας τη συνεργασία.
We all on @Kalshi now pic.twitter.com/cCNGxfLWO8— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 6, 2026
Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Associated Press, το NBA δεν είχε ακόμη σχολιάσει την επένδυση του Αντετοκούνμπο. Τον τελευταίο μήνα, η Κάλσι έκανε εκτενείς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενθαρρύνοντας τους παίκτες να κάνουν εικασίες για τον μελλοντικό προορισμό του Έλληνα παίκτη. Το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς αποτελεί επίσης θέμα στοιχηματισμού στην πλατφόρμα, όπως και η πιθανότητα ενός νέου franchise στο Σιάτλ.
Ουσιαστικά, από την απλή παρακολούθηση προβλέψεων και μη, ο Έλληνας σταρ θέλησε να εμπλακεί πιο ενεργά, όμως σύμφωνα με τους χρήστες του διαδικτύου αυτό θεωρείται ουκ ολίγες φορές ως σύγκρουση συμφερόντων.
Σύμφωνα με το «The Athletic», η πρόσφατη συλλογική σύμβαση εργασίας του NBA δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να επενδύουν και να διαφημίζουν εταιρείες αθλητικού στοιχηματισμού, αποκτώντας μερίδιο έως 1%, αρκεί να μην προωθούν στοιχήματα που αφορούν αγώνες ή γεγονότα της λίγκας. Η ρύθμιση αυτή καθορίζει τόσο το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής όσο και τους περιορισμούς στο περιεχόμενο των διαφημίσεων, ειδικά σε μία περίοδο που η λίγκα είχε να αντιμετωπίσει πολλά σκάνδαλα παράνομου στοιχηματισμού που έμπλεκαν παίκτες και προπονητές στο NBA.
