Οι Μπακς παραλίγο να αυτοκτονήσουν απέναντι στους Πέισερς, όμως στο τέλος πήραν τη νίκη με 105-99, σε ένα ματς όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλιο εκτός.

Οι Πέισερς ήταν πίσω στο σκορ με -18 στο τέλος της τρίτης περιόδου, όμως στο τέταρτο δωδεκάλεπτο πάτησαν γκάζι και 14'' πριν το τέλος είχαν μειώσει σε 103-99! Παρόλα αυτά, οι Μπακς βρήκαν τον τρόπο να κρατήσουν τα ηνία και εν τέλει πήραν τη νίκη με 105-99, αποτέλεσμα που τους δίνει ανάσα και το οποίο ήρθε παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Μπακς, με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ να δείχνει το πλούσιο ταλέντο του, ενώ για τους Πέισερς ξεχώρισε ο Άντριου Νέμπχαρντ με 22 πόντους και 8 ασίστ.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανέβηκαν στο 21-29, ενώ οι Πέισερς υποχώρησαν στο 13-39.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-29, 54-47, 83-65, 105-99