Oι Γουίζαρντς σόκαραν κόσμο και νίκησαν με 126-117 τους Πίστονς.

Μεγάλη έκπληξη στα ματς της Παρασκευής στο ΝΒΑ. Οι Γουίζαρντς επικράτησαν με 126-117 της κορυφαίας ομάδας στην Ανατολή, των Πίστονς. Στο 37-13 έπεσαν οι ηττημένοι που συνεχίζουν στην κορυφή.

Ο Ράιλι είχε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ για τους νικητές και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στην επικράτηση, ενώ ο Κάνινγχαμ τελείωσε το ματς με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Βοήθειες πήρε από τον Ντάνκαν Ρόμπινσον που μέτρησε 21 πόντους με 6 τρίποντα. Κομβική η παρουσία του στην αναμέτρηση, αλλά όχι αρκετή.