Ο Ίβιτσα Ζούμπατς θα αποτελεί πλέον μέλος των Ιντιάνα Πέισερς, καθώς δόθηκε στην ομάδα μετά από ανταλλαγή από τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Η καταληκτική ημερομηνία για το deadline των ανταλλαγών στο NBA βρίσκεται στην τελική του ευθεία και οι ειδήσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουν πάρει... φωτιά. Μετά από τη σημαντικότερη, εκείνη της παραμονής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, ακολούθησε η ανταλλαγή του Ίβιτσα Ζούμπατς.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, o Κροάτης σέντερ θα αφήσει την ομάδα των Λος Άντζελες Κλίπερς για να ενταχθεί στο ρόστερ των Ιντιάνα Πέισερς με σκοπό να ενισχύσει την ρακέτα τους. Οι Πέισερς στέλνουν στους Κλίπερς τους Μπένεντικτ Μάθουριν, Αϊζάια Τζάκσον, δύο επιλογές πρώτου γύρου και μία δεύτερου γύρου, με αντάλλαγμα τους Ίβιτσα Ζούμπατς και Κόμπε Μπράουν. Ενώ μαζί αποκτούν συγκεκριμένα το pick πρώτου γύρου του 2026 από την Ιντιάνα, με προστασία στις θέσεις 1-4 και 10-30, καθώς και ένα unprotected pick πρώτου γύρου των Πέισερς για το 2029.

BREAKING: The Los Angeles Clippers are trading Ivica Zubac to the Indiana Pacers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/eu6KtWgA9j February 5, 2026

Ο Ζούμπατς είχε μέσο όρο στους Κλίπερς 11.4 πόντους, 9.3 ριμπάουντ και 1 μπλοκ ανά αγώνα. Η ομάδα της Ιντιανάπολις δείχνει να δυναμώνει σημαντικά, ενώ παράλληλα έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσει το πρώτο pick στο φετινό draft.