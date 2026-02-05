Σπερς - Θάντερ 116-106: Η Οκλαχόμα έχει βρει τον... εφιάλτη της (vid)
Οι Θάντερ τα βρήκαν σκούρα για άλλη μια φορά κόντρα στους Σπερς. Άλλη μια ήττα κόντρα στο Σαν Αντόνιο, αυτή τη φορά με 116-106. Τέταρτη νίκη κόντρα στους Θάντερ.
Για τους νικητές ο Γουεμπανιάμα είχε 22 πόντους, 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Τζέιλιν Γουίλιαμς μέτρησε 24 πόντους, 12 ριμπάουντ για τους ηττημένους.
Η Οκλαχόμα έπαιξε με πολλές απουσίες αφού δεν αγωνίστηκαν οι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Ντορτ, Τζέιλεν Γουίλιαμς, Χόλμγκρεν, Χάρτενσταϊν και Καρούσο. Δηλαδή οι κορυφαίοι παίκτες
