Οι Σπερς έχουν γίνει... εφιάλτης για τους Θάντερ φέτος, αφού τους νίκησαν ξανά με 116-106.

Οι Θάντερ τα βρήκαν σκούρα για άλλη μια φορά κόντρα στους Σπερς. Άλλη μια ήττα κόντρα στο Σαν Αντόνιο, αυτή τη φορά με 116-106. Τέταρτη νίκη κόντρα στους Θάντερ.

Για τους νικητές ο Γουεμπανιάμα είχε 22 πόντους, 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Τζέιλιν Γουίλιαμς μέτρησε 24 πόντους, 12 ριμπάουντ για τους ηττημένους.

Η Οκλαχόμα έπαιξε με πολλές απουσίες αφού δεν αγωνίστηκαν οι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Ντορτ, Τζέιλεν Γουίλιαμς, Χόλμγκρεν, Χάρτενσταϊν και Καρούσο. Δηλαδή οι κορυφαίοι παίκτες