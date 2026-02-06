Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους στο ΝΒΑ οι Χορνετς, οι Γουόριορς και οι Σπερς.

Oι Χόρνετς επικράτησαν με 109-99 των Ρόκετς σε μια έκπληξη στο ΝΒΑ. Έτσι πήγαν στο 24-28 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 31-19.Ο ΛαΜέλο Μπολ τεελίωσε με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ την αναμέτρηση, ενώ ο Ντουράντ είχε 31 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Κνίπολ σταμάτησε στους 24 για τους νικητές, με τον rookie να συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Ο Τζαμπάρι Σμιθ είχε 17 για το Χιούστον αλλά η ομάδα του δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Εύκολα οι Μάτζικ

Στο 26-24 πήγαν οι Μάτζικ που επικράτησαν με 118-98 των Νετς. Ο Τζέιλεν τελείωσε με με 15 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε μια σπουδαία εμφάνιση, ενώ για τους ητττημένους ο Ντεμίν μέτρησε 26 πόντους σε άλλη μια σεζόν που το Μπρούκλιν δυσκολεύεται αρκετά να πάρει νίκες.

Άντεξαν οι Χοκς με τριπλό Τζόνσον

Σε ένα πολύ αμφίρροπο ματς οι Χοκς κατάφεραν να επικρατήσουν με 121-119 και να συνεχίσουν τη μάχη τους για το play in της Ανατολής. Ο Τζέιλεν Τζόνσον με 22 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ ήταν ξανά απολαυστικός, ενώ ο Κολίερ είχε 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Εξαιρετικός δημιουργός.

Οι Γουόριορς έκαψαν τους Σανς

Διπλό των Γουόριορς στην έδρα των Σανς. Οι πολεμιστές επικράτησαν με 101-97 και ανέβηκαν στο 28-24 στη Δύση. Δεν έπαιξε ο Κάρι σε ματς που ο Σπένσερ ήταν πρώτος σκόρερ των Γουόριορς με 20 πόντους. Από την άλλη πλευρά στους 24 σταμάτησε ο Μπρουκς.