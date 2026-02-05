Ο έγκυρος Σαμς Σαράνια αναφέρθηκε στο μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς πριν την trade deadline.

Πριν από λίγες ώρες έγινε ανταλλαγή τριών ομάδων στο ΝΒΑ, με την Μινεσότα να κάνει χώρο σύμφωνα με δημοσιεύματα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης μίλησε στο «Athletic» για την κατάσταση που επικρατεί γύρω από το όνομά του συνεχίζοντας να παραμένει πιστός στη διαδρομή του, αφήνοντας ωστόσο κάποια... παραθυράκια. «Θέλω να μείνω εδώ, αλλά θέλω να μείνω εδώ για να κερδίζω, όχι για να παλεύω με τη ζωή μου για να φτάσω στα play offs», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τώρα έρχεται ο έγκυρος Σαμς Σαράνια να δώσει τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του Έλληνα σταρ στους Μπακς.

«O Γιάννης έχει πει στους Μπακς πως έχει έρθει η ώρα να φύγει από την ομάδα. Έτσι αναγκάζονται οι Μπακς να ακούσουν προτάσεις ομάδων και να συνεχίσουν τις επαφές με τις ομάδες μέχρι την trade deadline. Το Μαϊάμι, η Μινεσότα, Γουόριορς. Αλλά το ερώτημα είναι να πρέπει να γίνει τώρα η ανταλλαγή ή να συμβεί στην postseason. Αν ο Γιάννης παραμείνει στους Μπακς, θα δημιουργηθεί μια περίεργη κατάσταση με τους στόχους και των δύο πλευρών», ήταν τα λόγια του.

Πάντως από το... κάδρο δείχνουν να βγαίνουν οι Γουόριορς, οι οποίοι έκαναν δικό τους τον Κρίσταπς Πορζίνγκις.