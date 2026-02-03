Ανταλλαγή με φόντο τον Γιάννη: Οι Τίμπεργουλβς έκαναν χώρο, στους Μπουλς Άιβι και Κόνλεϊ

Aνταλλαγή τριών ομάδων στο ΝΒΑ, με τους Κόνλεϊ και Άιβι να πηγαίνουν Μπουλς, ενώ η Μινεσότα έκανε χώρο και υπάρχουν δημοσιεύματα για Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συνεχίζονται οι ανταλλαγές στο ΝΒΑ. Σικάγο, Μινεσότα και Ντιτρόιτ πρωταγωνίστησαν και trade τριών ομάδων. Άιβι και Κόνλεϊ πήγαν στους Μπουλς, ενώ Χέρτερ με Σάριτς πήγαν Πίστονς. Το Ντιτρόιτ πήρε και ένα protected swap πρώτου γύρου. Αλλά όλο το... ζουμί έχει Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Πρέπει να σταθούμε στην επιλογή της Μινεσότα που γλίτωσε λεφτά και έκανε χώρο και ο έγκυρος Σαμς Σαράνια έβαλε στο... κάδρο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Πριν από λίγες ώρες σε εκπομπή, αλλά και με tweet του. Έκανε χώρο για να παλέψει για τον σταρ των Μπακς!

Το δίδυμο Αντετοκούνμπο-Έντουαρντς θα ήταν εκπληκτικό. Υπέροχο αν συμβεί!

Πάντως ο Σαράνια έβαλε στην... εξίσωση τους Χιτ και Γουόριορς σχετικά με τον Έλληνα ηγέτη. Πάμε για θρίλερ στην trade deadline!