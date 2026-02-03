Ανταλλαγή με φόντο τον Γιάννη: Οι Τίμπεργουλβς έκαναν χώρο, στους Μπουλς Άιβι και Κόνλεϊ
Συνεχίζονται οι ανταλλαγές στο ΝΒΑ. Σικάγο, Μινεσότα και Ντιτρόιτ πρωταγωνίστησαν και trade τριών ομάδων. Άιβι και Κόνλεϊ πήγαν στους Μπουλς, ενώ Χέρτερ με Σάριτς πήγαν Πίστονς. Το Ντιτρόιτ πήρε και ένα protected swap πρώτου γύρου. Αλλά όλο το... ζουμί έχει Γιάννη Αντετοκούνμπο!
Πρέπει να σταθούμε στην επιλογή της Μινεσότα που γλίτωσε λεφτά και έκανε χώρο και ο έγκυρος Σαμς Σαράνια έβαλε στο... κάδρο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Πριν από λίγες ώρες σε εκπομπή, αλλά και με tweet του. Έκανε χώρο για να παλέψει για τον σταρ των Μπακς!
Το δίδυμο Αντετοκούνμπο-Έντουαρντς θα ήταν εκπληκτικό. Υπέροχο αν συμβεί!
Πάντως ο Σαράνια έβαλε στην... εξίσωση τους Χιτ και Γουόριορς σχετικά με τον Έλληνα ηγέτη. Πάμε για θρίλερ στην trade deadline!
Bulls and Pistons have desires met here in a young and veteran guards to Chicago and a sharpshooter goes to Detroit. Minnesota creates significant tax savings and roster space as they pursue a Milwaukee star this week. https://t.co/u9FiTn4wTD— Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.