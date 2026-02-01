Ρίβερς για Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Έχει πει όλα όσα πρέπει να ακούσουμε... »

Ο Ντοκ Ρίβερς μίλησε για την εξέλιξη της κατάστασης ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Σέλτικς υποδέχονται τους Μπακς στο TD Garden με τον Ντοκ Ρίβερς να τίθεται στη διάθεση του ESPN για δηλώσεις πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Ο προπονητής των «Ελαφιών» ρωτήθηκε για τις εξελίξεις γύρω από την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την ομάδα του Μιλγουόκι, καθώς οι φήμες ότι ο «Greek Freak» διανύει τις τελευταίες του μέρες ως Μπακ, όλο και αυξάνονται. Εξάλλου, πολλοί σύλλογοί έχουν προσεγγίσει τους Μπακς προσφέροντας ελκυστικά πακέτα ανταλλαγών προκειμένου να αποκτήσουν τον Έλληνα σταρ.

Ο Ρίβερς χρειάστηκε να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα λέγοντας με αφοπλυστική ειλικρίνεια: «Ο Γιάννης έχει πει όλα όσα πρέπει να ακούσουμε. Ότι θέλει να είναι Μπακ, αγαπά την πόλη. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω ως προπονητής αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολη κατάσταση, καθώς οι παίκτες κάθε μέρα ακούν σενάρια όχι μόνο για τον σταρ, αλλά και για προτάσεις που μπλέκουν και τους ίδιους. Η δική μου αγαπημένη μέρα φέτος θα είναι εκείνη μετά την ολοκλήρωση του trade deadline, γιατί όλοι θέλουν να βρίσκονται εδώ και ανυπομονώ γι' αυτό».

"Giannis has said everything that we need to hear. That he wants to be a Buck, he loves the city. That's all I can go by as a coach right now."



Bucks head coach Doc Rivers on the Giannis trade reports 🏀 pic.twitter.com/xhfPat3Nv2 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 1, 2026

Να υπενθυμίσουμε ότι η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA λήγει στις 5 Φεβρουαρίου.