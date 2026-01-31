O Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί το... μήλο της έριδος στο NBA με πολλές ομάδες να έχουν βάλει στόχο να τον αποκτήσουν, όμως οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έχουν ένα παραπάνω κίνητρο να κάνουν... all-in.

Το ενδεχόμενο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μπει σε διαδικασία αποχώρησης από τους Μιλγουόκι Μπακς είναι πλέον πιο πιθανό από ποτέ. Οι συζητήσεις γύρω από το μέλλον του έχουν ενταθεί, με το πρόσφατο ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια στο ESPN να ρίχνει ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά, αναφέροντας πως οι Μπακς εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να τον παραχωρήσουν μέσω ανταλλαγής.

Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται αναπόφευκτα στο «πού». Ποια ομάδα διαθέτει τα απαραίτητα assets για να μπει σε μια τόσο απαιτητική διαπραγμάτευση, ποιο περιβάλλον μπορεί να του προσφέρει άμεσες προοπτικές τίτλου και, κυρίως, ποιος οργανισμός είναι έτοιμος να στηρίξει πάνω του το επόμενο μεγάλο του κεφάλαιο. Ένας από τους προορισμούς που ξεχωρίζει είναι το Γκόλντεν Στέιτ, ανάμεσα στους έξι πιθανότερους.

Στον οργανισμό υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό γύρω από τη διαχείριση του ρόστερ τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να επικρατεί η πεποίθηση ότι ο Στεφ Κάρι δεν στηρίχθηκε όπως έπρεπε στο prime του. Ωστόσο, ο χρόνος δεν έχει τελειώσει και ο σταρ των Γουόριορς στα 38 του παίζει σε κορυφαίο επίπεδο γι' αυτό και στο στόχαστρο βρίσκονται νέες και μεγάλες κινήσεις.

Οι «πολεμιστές» έχουν πολύ ψηλά στα ραντάρ τους τον Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος αποτελεί μάλιστα... φαντασίωση των Γουόριορς τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι και ο αγαπημένος παίκτης του CEO της ομάδας, Τζό Λακόμπ, όπως μεταφέρει το NBC.

Σύμφωνα με την άποψη που επικρατεί στην ομάδα, μετά την αποχώρηση του Κέβιν Ντουράντ το 2019, οι Γουόριορς δεν έχουν καταφέρει να εντάξουν στο ρόστερ τους κάποιον All-Star παίκτη, πέρα από τις μεταγραφές του Άντριου Ουίγκινς και του Τζίμι Μπάτλερ. Η έλλειψη κορυφαίου «πυλώνα» στο ρόστερ εξηγεί και την απογοήτευση του Κάρι μετά τον τραυματισμό του Μπάτλερ. Ο Γιάννης θεωρείται η λύση που μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό και να φέρει την ομάδα ξανά στην κορυφή και η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο φαίνεται αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να φέρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Bay Area.