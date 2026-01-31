Ο Πολ Τζορτζ τιμωρήθηκε από το NBA για τους επόμενους 25 αγώνες με αποτέλεσμα να χάσει ένα διόλου... ευκαταφρόνητο ποσό!

Όπως έγινε γνωστό το Σάββατο, ο Πολ Τζορτζ παραβίασε τον νόμο του ντόπινγκ στο NBA με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί από τη διοργανώτρια αρχή του NBA με 25 παιχνίδια!

Και όχι μόνο δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στα επόμενα ματς των Φιλαντέλφεια Σίξερς, αλλά δεν θα έχει και το δικαίωμα να πληρωθεί βάσει του συμβολαίου του.

Πώς μεταφράζεται αυτό με αριθμούς; Η εν λόγω τιμωρία αποκλεισμού των 25 αγώνων θα κοστίσει στον Πολ Τζορτζ 11.742.293 δολάρια! Την ίδια ώρα οι 76ers θα λάβουν φορολογική πίστωση, το λεγόμενο tax variance credit, ύψους 5.871.147 δολαρίων.

Ο ΠολΤζορτζ θα μεταφερθεί από την ενεργή λίστα στη λίστα των τιμωρημένων μετά τον 5ο αγώνα και έκτοτε οι Σίξερς θα έχουν το δικαίωμα να υπογράψουν έναν επιπλέον παίκτη μόλις εκείνος περάσει στη λίστα τιμωρημένων.