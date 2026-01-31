Ο Πολ Τζορτζ τιμωρήθηκε από το NBA με ποινή αποκλεισμού 25 αγώνων άνευ αποδοχών!

Βαρύς ήταν ο πέλεκυς για τον Πολ Τζορτζ από την διοργανώτρια αρχή του NBA καθώς θα χρειαστεί να μείνει εκτός από τα επόμενα 25 ματς των Φιλαντέλφεια Σίξερς. Και μάλιστα χωρίς να δικαιούται οικονομικές απολαβές για το διάστημα που θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης!

Ο λόγος; Παραβίαση των όρων του Προγράμματος Κατά των Ναρκωτικών NBA/NBPA, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή του NBA το Σάββατο (31/01). Η τιμωρία του Τζορτζ θα τεθεί σε ισχύ από τον αγώνα μεταξύ των 76ers και των Πέλικανς τα ξημερώματα της Κυριακής (01/02).

«Τα τελευταία χρόνια έχω μιλήσει για τη σημασία της ψυχικής υγείας και, στο πλαίσιο του ότι πρόσφατα αναζήτησα θεραπεία για ένα προσωπικό μου ζήτημα, έκανα το λάθος να λάβω μια ακατάλληλη φαρμακευτική αγωγή», δήλωσε ο Τζορτζ σε ανακοίνωσή του στο ESPN μέσω του Σαμς Σαράνια και συνέχισε.

«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις μου και ζητώ συγγνώμη από τον οργανισμό των Σίξερς, τους συμπαίκτες μου και τους φιλάθλους της Φιλαντέλφεια για τη λανθασμένη λήψη αποφάσεων εκ μέρους μου κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας Είμαι επικεντρωμένος στο να αξιοποιήσω αυτό το διάστημα ώστε να διασφαλίσω ότι το μυαλό και το σώμα μου θα βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, για να βοηθήσω την ομάδα όταν επιστρέψω.»

Ο έμπειρος φόργουορντ έχει κατά μέσο όρο 16 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ σε 27 αγώνες με τους Σίξερς τη φετινή σεζόν.