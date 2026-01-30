Οι Τίμπεργουλβς με κορυφαίο Έντουαρντς επικράτησαν με 123-111 των Θπάντερ.

Ντέρμπι στη Δύση και οι λύκοι έδειξαν χαρακτήρα. Επικράτησαν με 123-111 των Θάντερ και έτσι πήγαν στο 30-19 για να ρίξουν την Οκλαχόμα στο 38-11.

Ο Έντουαρντς είχε 26 πόντους, ο ΜακΝτάνιελς μέτρησε 21 πόντους και ο Γκομπέρ πρόσθεσε 14 πόντους με 11 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά δεν έφτασαν οι 30 πόντοι μαζί με 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Πλέον οι Θάντερ δεν δείχνουν άτρωτοι. Στους 15 σταμάτησε ο Χόλμγκρεν.