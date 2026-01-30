Oι Μπακς ηττήθηκαν και από τους Γουίζαρντς με 109-99 και η κατηφόρα δεν σταματά.

Δεν μπορούν να πάρουν με τίποτα νίκη χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μπακς και η... κατρακύλα συνεχίζεται. Οι Γουίζαρντς που είναι εκ των χειρότερων ομάδων στη λίγκα τους νίκησαν με 109-99 και φανέρωσαν για άλλη μια φορά τα προβλήματα τους.

Οι πρωτευουσιάνοι είχαν απάντηση σε όλα τα θέματα που τους έβαλαν οι Μπακς στο δεύτερο ημίχρονο. Πλέον τα ελάφια είναι στο 18-28 και έτσι όπως πάνε θα χάσουν και το play in της Ανατολής.

Ο Άλεξ Σαρ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 16 πόντους και 17, ενώ στον αντίποδα ο Μάιλς Τέρνερ τελείωσε με 21 πόντους και 14 ριμπάουντ. O Kούζμα είχε 19 πόντους με 9 ριμπάουντ και ο Πόρτις 19 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Το Μιλγουόκι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και το πράγμα δυσκολεύει γιατί όπως όλα δείχνουν ο Γιάννης θα φύγει με ανταλλαγή μέσα στις επόμενες μέρες μετά από πολλές όμορφες στιγμές με τους Μπακς, με αποκορύφωμα το πρωτάθλημα του 2021.

Mε 10/38 τρίποντα σούταραν οι Μπακς στην αναμέτρηση, ενώ ακόμα χειρότερα τα πήγαν οι Γουίζαρντς που είχαν 8/35 σε μια βραδιά που ήταν άστοχες πίσω από το τρίποντο δίχως αμφιβολία.