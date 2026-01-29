Ράπτορς - Νικς 92-119: Πετάει η Νέα Υόρκη με 4 σερί νίκες (vid)
Οι Νικς είναι σε εξαιρετική κατάσταση και επικράτησαν με 119-92 των Ράπτορς.
Οι Νικς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 119-92 των Ράπτορς εκτός έδρας και με αυτόν τον τρόπο να φτάσουν στις 4 σερί νίκες.
Στο 29-18 οι νικητές, ενώ στο 29-20 έπεσαν οι ηττημένοι που τους κυνηγούν στην βαθμολογία.
Ο Μάικαλ Μπρίτζες είχε 30 πόντους και 4 ασίστ για τους νικητές, ενώ 26 πόντους με 6 κλεψίματα μέτρησε ο Ανουνόμπι. Στον αντίποδα ο Ίνγκραμ είχε 27 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Μπαρνς μέτρησε 17 με 10 ριμπάουντ.
