Οι Χοκς έφυγαν με ένα μεγάλο διπλό με 117-106 από τη Βοστώνη με κορυφαίο Τζόνσον.

Στο 24-25 πήγαν οι Χοκς που έδειξαν χαρακτήρα κόντρα στους Σέλτικς και νίκησαν με 117-106 μέσα στη Βοστώνη στέλνοντας μήνυμα. Δεν πτοήθηκαν στις προσπάθειες των Κελτών για ανατροπή.

Ο Τζόνσον τελείωσε με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ για τους νικητές, ενώ 21 πόντους είχε ο Αλεξάντερ-Γουόκερ.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Μπράουν είχε 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετά για να σώσει την ομάδα του από την ήττα. Πάντως οι Σέλτικς γενικά χωρίς Τέιτουμ κάνουν καλή σεζόν και είναι στο 29-18.