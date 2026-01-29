Σέλτικς - Χοκς 106-117: Άλωσαν τη Βοστώνη με Τζόνσον
Στο 24-25 πήγαν οι Χοκς που έδειξαν χαρακτήρα κόντρα στους Σέλτικς και νίκησαν με 117-106 μέσα στη Βοστώνη στέλνοντας μήνυμα. Δεν πτοήθηκαν στις προσπάθειες των Κελτών για ανατροπή.
Ο Τζόνσον τελείωσε με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ για τους νικητές, ενώ 21 πόντους είχε ο Αλεξάντερ-Γουόκερ.
Από την πλευρά των ηττημένων ο Μπράουν είχε 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετά για να σώσει την ομάδα του από την ήττα. Πάντως οι Σέλτικς γενικά χωρίς Τέιτουμ κάνουν καλή σεζόν και είναι στο 29-18.
