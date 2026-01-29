Oι Καβς καθάρισαν τους Λέικερς με 129-99 σε μια ξεχωριστή βραδιά για τον ΛεΜπρόν Τζείμς.

Δεν είχαν πρόβλημα να διαλύσουν τους Λέικερς οι Καβς με 129-99. Οι ιππότες έφτιαξαν και ένα όμορφο video για τον ΛεΜπρόν, ο οποίος μαζί με τον Ίρβινγκ υπέγραψαν το πρωτάθλημα του 2016.

Για τους νικητές ο Τάισον είχε 20 πόντους με 6 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ 25 πόντους μέτρησε ο Μίτσελ. Στον αντίποδα ο Ντόντσιτς σταμάτησε στους 29 πόντους με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Στο ματς μπήκε και ο Μπρόνι που είχε 8 πόντους, ενώ ο King James μέτρησε 11 πόντους με 5 ασίστ σε ένα γήπεδο που πάντα θα του φέρνει όμορφες αναμνήσεις δίχως αμφιβολία