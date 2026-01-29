Καβς - Λέικερς 129-99: Εντυπωσιακό Κλίβελαντ στην ξεχωριστή βραδιά του ΛεΜπρόν (vid)
Δεν είχαν πρόβλημα να διαλύσουν τους Λέικερς οι Καβς με 129-99. Οι ιππότες έφτιαξαν και ένα όμορφο video για τον ΛεΜπρόν, ο οποίος μαζί με τον Ίρβινγκ υπέγραψαν το πρωτάθλημα του 2016.
Για τους νικητές ο Τάισον είχε 20 πόντους με 6 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ 25 πόντους μέτρησε ο Μίτσελ. Στον αντίποδα ο Ντόντσιτς σταμάτησε στους 29 πόντους με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.
Στο ματς μπήκε και ο Μπρόνι που είχε 8 πόντους, ενώ ο King James μέτρησε 11 πόντους με 5 ασίστ σε ένα γήπεδο που πάντα θα του φέρνει όμορφες αναμνήσεις δίχως αμφιβολία
January 29, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.