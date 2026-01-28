Όπως φαίνεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ίσως να μετράει και τις τελευταίες του ημέρες στο Μιλγουόκι όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και το ESPN.

Η κλεψύδρα έχει μετρήσει αντίστροφα όσον αφορά το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ στους Μπακς!

Οι φήμες για πιθανή ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο ολοένα και φουντώνουν ενώ υπάρχει έντονα η άποψη ότι ίσως και να έχει δώσει ήδη το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα των Μπακς. Ο Σαμς Σαράνια στο ESPN άφησε πλέον πολύ ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνει trade έως και το τέλος της προθεσμίας των ανταλλαγών στις 5 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα στο εν λόγω ρεπορτάζ επικαλούμενο πηγές του ESPN, αναφέρει ότι ο Γιάννης εμφανίζεται έτοιμος για ένα νέο ξεκίνημα ενόψει του trade deadline, καθώς αρκετές ομάδες έχουν καταθέσει επιθετικές προτάσεις στους Μιλγουόκι Μπακς!

Μεταξύ άλλων εξηγεί ότι πολλές ομάδες έχουν την αίσθηση ότι οι Μπακς είναι πιο ανοιχτοί από ποτέ στο ενδεχόμενο ανταλλαγής του Αντετοκούνμπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, ωστόσο το Μιλγουόκι έχει καταστήσει σαφές στους ενδιαφερόμενους ότι δεν βιάζεται να ολοκληρώσει μια κίνηση. Οι Μπακς είναι διατεθειμένοι να διαχειριστούν το μέλλον του Γιάννη και το καλοκαίρι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους οι οποίες περιλαμβάνουν έναν top class rookie και πολλές ακόμα επιλογές α' γύρου στο draft ώστε να κάνουν ένα rebuild στο franchise τους. Και αυτό είναι ένας λόγος ώστε το Μιλγουόκι θα μπορούσε να περιμένει έως το καλοκαίρι ώστε να δει ποιες ομάδες θα είναι σε θέση να προσφέρουν πιο ελκυστικά picks τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τις πηγές του ESPN, ο Αντετοκούνμπο έχει ενημερώσει εδώ και μήνες τους Μπακς ότι πιστεύει πως έχει έρθει η στιγμή να χωρίσουν οι δρόμοι τους έπειτα από περισσότερα από 12 χρόνια συνεργασίας, κάτι που καθιστά την ανταλλαγή ολοένα και πιο πιθανή.

Να σημειωθεί ότι ο Αντετοκούνμπο θα μπορεί να υπογράψει τετραετή supermax επέκταση ύψους 275 εκατομμυρίων δολαρίων την 1η Οκτωβρίου. Αν δεν υπογράψει επέκταση, μπορεί να γίνει unrestricted free agent το καλοκαίρι του 2027, απορρίπτοντας την player option ύψους 62.8 εκατομμυρίων δολαρίων.

O Greek Freak έχει αγωνιστεί σε 889 ματς κανονικής περιόδου με τους Μπακς έχοντας κατά μέσο όρο 24 πόντους, 9.9 ριμπάουντ, 5 ασίστ με 55% στα σουτ εντός παιδιάς.