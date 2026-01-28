Ο Άλεξ Σαρ ηγήθηκε των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς (11-34) στη νίκη επί των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (23-25) με 115-111, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από εννιά σερί ήττες.

O Άλεξ Σαρ έκανε τη διαφορά για τους Γουίζαρντς που επικράτησαν των Μπλέιζερς με 115-111. Ήταν η πρώτη νίκη για τη Γουάσινγκτον στη regular season έπειτα από εννιά σερί ήττες. Επίσης, ήταν η πρώτη εντός έδρας νίκη στις αναμετρήσεις με τους Μπλέιζερς έπειτα από τις 16 Ιανουαρίου 2017!

Ο 20χρονος σέντερ γέμισε τη στατιστική του με 29 πόντους, 12 ριμπάουντ και έξι μπλοκ για τους γηπεδούχους που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-34.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-28, 60-53, 86-87, 115-111.

Σανς-Νετς 106-102

Ο Μαρκ Γουίλιαμς σημείωσε 27 πόντους, ο Ντίλον Μπρουκς πρόσθεσε 26 πόντους, και οι Φοίνιξ Σανς (28-19) των σημαντικών απουσιών νίκησαν τους Μπρούκλιν Νετς (12-33) με 106-102, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από σύρραξη μεταξύ των παικτών στα τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου.

Ο Μπρουκς έδωσε το προβάδισμα στους Σανς από τη γραμμή των βολών, κάνοντας το 104-102, με 1:23 να απομένουν για το τέλος. Οι Νετς έκαναν την επαναφορά, ο Ρόις Ο’Νιλ έκλεψε την μπάλα, και οι παίκτες των δύο ομάδων πάλεψαν για τη διεκδίκησή της, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στο παρκέ. Ο Μπρουκς προσπάθησε να αρπάξει την μπάλα από τον Γουίλιαμς μετά το σφύριγμα, και ο Εγκόρ Ντέμιν των Νετς τον απώθησε, προκαλώντας προσωρινή ένταση.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-29, 60-51, 82-75, 106-102.