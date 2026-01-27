Μετά την ήττα στο Σικάγο από τους Μπουλς, οι Μπόστον Σέλτικς επέστρεψαν στις νίκες κερδίζοντας στο «TD Garden» το Πόρτλαντ χάρη στο τρομερό τους ξεκίνημα.
Η ομάδα του Τζο Ματσούλα μπήκε φουριόζα στο παρκέ και έκλεισε την 1η περίοδο στο +21 έχοντας προηγηθεί με 32-11! Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το σημείο-κλειδί προκειμένου να φτάσουν στην τελική επικράτηση κάνοντας απλή διαχείριση έως και το τέλος της αναμέτρησης.
Ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 23 πόντους και 5/11 τρίποντα ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους νικητές, ενώ τον ακολούθησαν οι Τζέιλεν Μπράουν με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και Ντέρικ Γουάιτ με άλλους 18 πόντους, 2/4 τρίποντα αλλά και 9 λάθη.
Για την ομάδα του Όρεγκον (23-24) ο Τζέραμι Γκραντ (μικρότερος αδερφός του Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού) είχε 19 πόντους, ενώ οι Καμαρά και Χόλιντεϊ πρόσθεσαν από 18 και 14 πόντους αντίστοιχα.
Τα δωδεκάλεπτα: 32-11, 52-37, 75-65, 102-94.
