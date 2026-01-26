Ο Μαμουκελασβίλι λειτούργησε σωτήρια στο ματς με τους Θάντερ και γλίτωσε τα χειρότερα για τον Ντορτ.

Στο 29-19 πήγαν οι Ράπτορς που μετά το τεράστιο διπλό τους (101-103) έριξαν την Οκλαχόμα στο 37-10. Οι Καναδοί έδειξαν χαρακτήρα και πήραν μια σημαντική νίκη σε μια πολύ δύσκολη έδρα.

Πάντως την παράσταση έκλεψε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια του ματς με πρωταγωνιστής τους Μαμουκελασβίλι και Ντορτ. Ο παίκτης των Θάντερ πήδηξε για μπλοκ, αλλά όπως έπεφτε δεν ειχε καλή ισορροπία και θα μπορούσε να προσγειωθεί άσχημα και να πάθει ζημιά.

Ωστόσο ο Γεωργιανός τον κουβάλησε στον ώμο του και έτσι τον έσωσε κατά κάποιο τρόπο σε μια πολύ όμορφη κίνηση που δείχνει το fair play του Μάμου. Εξαιρετικός, γλίτωσε τον αντίπαλο του.