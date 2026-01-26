Θάντερ - Ράπτορς: Ο Μαμουκελασβίλι κουβάλησε τον Ντορτ στον ώμο του για να μην τραυματιστεί (vid)
Στο 29-19 πήγαν οι Ράπτορς που μετά το τεράστιο διπλό τους (101-103) έριξαν την Οκλαχόμα στο 37-10. Οι Καναδοί έδειξαν χαρακτήρα και πήραν μια σημαντική νίκη σε μια πολύ δύσκολη έδρα.
Πάντως την παράσταση έκλεψε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια του ματς με πρωταγωνιστής τους Μαμουκελασβίλι και Ντορτ. Ο παίκτης των Θάντερ πήδηξε για μπλοκ, αλλά όπως έπεφτε δεν ειχε καλή ισορροπία και θα μπορούσε να προσγειωθεί άσχημα και να πάθει ζημιά.
Ωστόσο ο Γεωργιανός τον κουβάλησε στον ώμο του και έτσι τον έσωσε κατά κάποιο τρόπο σε μια πολύ όμορφη κίνηση που δείχνει το fair play του Μάμου. Εξαιρετικός, γλίτωσε τον αντίπαλο του.
Lu Dort GOT STUCK on his shoulder going for the block 😭😭— Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2026
Mamu’s a real one for catching him 💯 pic.twitter.com/m4wQrS6KF3
