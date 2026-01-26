Σπερς - Πέλικανς 95-104: Οι «πελεκάνοι» έκαναν την έκπληξη μέσα στο Σαν Αντόνιο (vid)
Ποιος θα το περίμενε; Oι Πέλικανς πέρασαν σαν σίφουνες από το Σαν Αντόνιο αφού επικράτησαν με 104-95 των Σπερς και έτσι πέτυχαν μια μεγάλη έκπληξη.
Στο 12-36 οι νικητές, ενώ στο 31-15 έπεσαν οι ηττημένοι Σπερς. O Zάιον Ουίλιαμσον είχε 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, ενώ 24 πόντους με 10 ριμπάουντ πέτυχε ο Μπέι.
Από την πλευρά των ηττημένων ο Γουεμπανιάμα είχε16 πόντους και 16 ριμπάουντ. Στους 15 πόντους σταμάτησε ο Κέλντον Τζόνσον.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.