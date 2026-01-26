Oι Πέλικανς τρέλαναν κόσμο αφού επικράτησαν με 104-95 μέσα στο Σαν Αντόνιο.

Ποιος θα το περίμενε; Oι Πέλικανς πέρασαν σαν σίφουνες από το Σαν Αντόνιο αφού επικράτησαν με 104-95 των Σπερς και έτσι πέτυχαν μια μεγάλη έκπληξη.

Στο 12-36 οι νικητές, ενώ στο 31-15 έπεσαν οι ηττημένοι Σπερς. O Zάιον Ουίλιαμσον είχε 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, ενώ 24 πόντους με 10 ριμπάουντ πέτυχε ο Μπέι.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Γουεμπανιάμα είχε16 πόντους και 16 ριμπάουντ. Στους 15 πόντους σταμάτησε ο Κέλντον Τζόνσον.