Oι Ράπτορς έφυγαν με ένα μεγάλο διπλό (103-101) από την Οκλαχόμα με πρωταγωνιστή τον Κουίκλι.

Στο 29-19 πήγαν οι Ράπτορς που μετά το τεράστιο διπλό τους (101-103) έριξαν την Οκλαχόμα στο 37-10. Οι Καναδοί έδειξαν χαρακτήρα και πήραν μια σημαντική νίκη σε μια πολύ δύσκολη έδρα.

Ο Κουίκλι με δύο βολές στα 8 δευτερόλεπτα για το τέλος, κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του. Τελείωσε με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Στους 14 σταμάτησε ο Μπάρετ για τους νικητές.

Από την άλλη πλευρά ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 24 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Ντορτ μέτρησε 19 πόντους και 8 ριμπάουντ. Δεν ήταν αρκετοί για να σώσουν την ομάδα τους από την ήττα.