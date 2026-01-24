Τίμπεργουλβς - Γουόριορς: Αναβολή στο ματς λόγω της δολοφονίας άντρα στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE
Το NBA αποφάσισε να προχωρήσει στην αναβολή της αναμέτρησης των Τίμπεργουλβς με τους Γουόριορς μετά από νέο αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα στη Μινεάπολη.
Συγκεκριμένα, σήμερα Σάββατο 24 Ιανουαρίου ένας άνδρας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με πράκτορες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE). Πρόκειται για τον δεύτερο πυροβολισμό στην πόλη μέσα σε μία εβδομάδα και τον τρίτο μέσα στον μήνα που εμπλέκει ομοσπονδιακό αξιωματικό.
Μάλιστα, το γεγονός έχει προκαλέσει τεράστια ένταση στην πόλη, όπου σήμερα έχει κηρυχθεί γενική απεργία και έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις ενάντια στη δράση της ICE. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί στις 7 Ιανουαρίου, η δολοφονία της Renee Good, προκαλώντας διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, ενώ μια εβδομάδα αργότερα, ένας μετανάστης από τη Βενεζουέλα πυροβολήθηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια «στοχευμένου τροχαίου ελέγχου», τραυματίστηκε αλλά δεν απειλήθηκε η ζωή του.
Ο αγώνας έχει επαναπρογραμματιστεί για τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Μινεσότα στη 1:30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).
