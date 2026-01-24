Με δίδυμο-φωτιά οι Καβς, το βιολί του ο Τζόνσον στους Χοκς (vid)

Με νίκες συνέχισαν την πορεία τους στο ΝΒΑ οι Χοκς, οι Καβς και οι Πέλικανς.

Οι Καβαλίερς επικράτησαν με 123-118 των κάκιστων φέτος Κινγκς στο ΝΒΑ και έτσι πήγαν στο 26-20 στην Ανατολή. Ο Μίτσελ είχε 33 πόντους με 8 ασίστ, ενώ ο Μόμπλεϊ πρόσθεσε 29 με 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Σαμπόνις είχε 24 πόντους με 16 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο Τζόνσον έχει κέφια

Με 110-103 νίκησαν οι Χοκς τους Σανς, αφού ο Τζόνσον είχε ξανά κέφια με 23 πόντους, 18 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Έτσι πήγαν στο 22-25 για να ρίξουν στο 27-18 τους ηττημένους. Από την πλευρά των ήλιων δεν έφτασε ο Μπούκερ που τελείωσε με 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Με ανατροπή οι Πέλικανς

Οι Πέλικανς επικράτησαν με 133-127 των Γκρίζλις με ανατροπή στην τελευταία περίοδο. Μεγάλο ματς ο Μπέι για τους νικητές με 36 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από την πλευρά των αρκούδων κορυφαίος ήταν ο Τζάκσον με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ.