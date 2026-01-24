Με δίδυμο-φωτιά οι Καβς, το βιολί του ο Τζόνσον στους Χοκς (vid)
Οι Καβαλίερς επικράτησαν με 123-118 των κάκιστων φέτος Κινγκς στο ΝΒΑ και έτσι πήγαν στο 26-20 στην Ανατολή. Ο Μίτσελ είχε 33 πόντους με 8 ασίστ, ενώ ο Μόμπλεϊ πρόσθεσε 29 με 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Σαμπόνις είχε 24 πόντους με 16 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Ο Τζόνσον έχει κέφια
Με 110-103 νίκησαν οι Χοκς τους Σανς, αφού ο Τζόνσον είχε ξανά κέφια με 23 πόντους, 18 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Έτσι πήγαν στο 22-25 για να ρίξουν στο 27-18 τους ηττημένους. Από την πλευρά των ήλιων δεν έφτασε ο Μπούκερ που τελείωσε με 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Με ανατροπή οι Πέλικανς
Οι Πέλικανς επικράτησαν με 133-127 των Γκρίζλις με ανατροπή στην τελευταία περίοδο. Μεγάλο ματς ο Μπέι για τους νικητές με 36 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από την πλευρά των αρκούδων κορυφαίος ήταν ο Τζάκσον με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.