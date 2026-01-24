Θάντερ - Πέισερς: Η έκπληξη της σεζόν παρά την 47άρα Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
Ποιος θα το πίστευε; Η χειρότερη ομάδα της Ανατολής στο ΝΒΑ, οι Πέισερς επικράτησαν με 117-114 της κορυφαίας ομάδας της λίγκας, των Θάντερ. Έτσι πήγαν στο 11-35.
Ο Άντριου Νέμπχαρντ είχε 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ο Γουόκερ είχε 26 και ο Σιάκαμ μέτρησε 21 πόντους.
Από την άλλη ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να ξεχωρίζει είχε 47 πόντους και 25 πόντους με 13 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Χόλμγκρεν σε μια βραδιά που δεν περίμενε κανείς.
