O Nτέρικ Ρόουζ, ίσως το μεταλύτερο what if στην ιστορία του ΝΒΑ θα δει τη φανέλα του να αποσύρεται από τους Μπουλς τον Γενάρη του 2026.

Ο D-Rose πρόλαβε να μας χαρίσει αρκετές στιγμές μαγείας όσο αγωνιζόταν και με τα όσα παρουσίασε στο Σικάγο, έκανε την πόλη να πιστέψει ξανά μετά την εποχή Τζόρνταν. Όμως πληγώθηκε από τους σοβαρούς τραυματισμούς που είχε στην καριέρα του και αποσύρθηκε από το μπάσκετ τον Σετπέμβρη του 2024.

Φυσικά δεν γινόταν να μην τον τιμήσουν οι... ταύροι. Το Σικάγο θα αποσύρει τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ στις 24 Γενάρη του 2026. Η φανέλα του θα... οδηγηθεί στην οροφή του United Center, δηλαδή εκεί όπου αξίζει. Το «1» δεν θα το φορέσει ποτέ ξανά κανείς στην ομάδα.

Με τη φανέλα των Μπουλς, είχε 19.7 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ κατά μέσο όρο. Σε ηλικία 22 ετών και 6 μηνών είχε γίνει ο νεότερος MVP στην ιστορία του ΝΒΑ, ένα ρεκόρ που κρατά μέχρι σήμερα.

Τεράστιος Ρόουζ, άξιζε να φτάσει πολύ πιο ψηλά, αλλά η μοίρα είχε άλλη άποψη.