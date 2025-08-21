Ρόουζ: Η ημερομηνία που οι Μπουλς θα αποσύρουν τη φανέλα του
Ο D-Rose πρόλαβε να μας χαρίσει αρκετές στιγμές μαγείας όσο αγωνιζόταν και με τα όσα παρουσίασε στο Σικάγο, έκανε την πόλη να πιστέψει ξανά μετά την εποχή Τζόρνταν. Όμως πληγώθηκε από τους σοβαρούς τραυματισμούς που είχε στην καριέρα του και αποσύρθηκε από το μπάσκετ τον Σετπέμβρη του 2024.
Φυσικά δεν γινόταν να μην τον τιμήσουν οι... ταύροι. Το Σικάγο θα αποσύρει τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ στις 24 Γενάρη του 2026. Η φανέλα του θα... οδηγηθεί στην οροφή του United Center, δηλαδή εκεί όπου αξίζει. Το «1» δεν θα το φορέσει ποτέ ξανά κανείς στην ομάδα.
Με τη φανέλα των Μπουλς, είχε 19.7 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ κατά μέσο όρο. Σε ηλικία 22 ετών και 6 μηνών είχε γίνει ο νεότερος MVP στην ιστορία του ΝΒΑ, ένα ρεκόρ που κρατά μέχρι σήμερα.
Τεράστιος Ρόουζ, άξιζε να φτάσει πολύ πιο ψηλά, αλλά η μοίρα είχε άλλη άποψη.
January 24, 2026 🌹— Chicago Bulls (@chicagobulls) August 21, 2025
Join us for Derrick Rose Jersey Retirement Night when we officially add No. 1 to the United Center rafters. pic.twitter.com/WvuNMEwWkn
