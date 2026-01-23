ΛεΜπρόν για τα σενάρια ανταλλαγής: «Δεν με απασχολούν αυτές οι μ@@@@ιες!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κλήθηκε να σχολιάσει τα πρόσφατα δημοσιεύματα που ήθελαν την πρώην ιδιοκτήτρια των Λέικερς, Τζίνι Μπας, να σκέφτεται την ανταλλαγή του.

Το ESPN προχώρησε πρόσφατα σε αποκαλύψεις για τις ταραχώδεις σχέσεις μέσα στον οργανισμό των Λέικερς, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι το 2022 η Τζίνι Μπας είχε επιχειρήσει να παραχωρήσει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς μέσω trade, θεωρώντας ότι ο εγωισμός του «Βασιλιά» και η δράση των εκπροσώπων του είχαν αρνητική επίδραση στον οργανισμό.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Μπας είχε εκφράσει ενστάσεις για την επέκταση του συμβολαίου του ΛεΜπρόν και μάλιστα σκέφτηκε να τον ανταλλάξει αργότερα εκείνη τη σεζόν, με τους Κλίπερς να αναφέρονται ως πιθανός προορισμός. Αυτό συνέβη πριν ο Τζέιμς εξασφαλίσει ρήτρα μη ανταλλαγής τον Ιούλιο του 2024, στο πλαίσιο διετούς συμφωνίας αξίας 104 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά την ήττα από τους Κλίπερς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κλήθηκε να σχολιάσει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ειλικρινά, δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν με νοιάζουν και πολύ τα ρεπορτάζ. Με ξέρετε, είμαι σε αυτό το πρωτάθλημα 23 χρόνια. Θα υπάρξει άλλο ένα άρθρο αύριο. Αυτό που με ένοιαζε ήταν να ξαναφέρουμε τους Λέικερς στην κορυφή, να φέρω ένα πρωτάθλημα. Δεν με νοιάζουν τα δημοσιεύματα, δεν με νοιάζουν τα σενάρια, δεν με νοιάζουν τα podcast και όλες αυτές οι μ@@@@ιες. Δεν με ενοχλούν. Δεν με νοιάζει πώς νιώθει κάποιος για μένα».