Ο Καουάι Λέοναρντ έφτασε τους 23 συνεχόμενους αγώνες με 20+ πόντους, ενώ οι Κλίπερς (20-24) επικράτησαν των Λέικερς (26-17) με 112-104.

Οι Κλίπερς ρολάρουν, φτάνοντας τις επτά νίκες στους τελευταίους οκτώ αγώνες, και 14 στους τελευταίους 17, έπειτα από το 112-104 επί των Λέικερς. Ο Καουάι Λέοναρντ τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, φτάνοντας έτσι τις 23 συνεχόμενες συμμετοχές με 20+ πόντους, επίδοση που συνιστά career-high!

Από ’κει και πέρα, ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε double-double με 18 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Ίβιτσα Ζούμπατς γέμισε τη στατιστική του με 18 πόντους και 19 ριμπάουντ για τους Κλίπερς, οι οποίοι είχαν συνολικά επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Για τους Λέικερς, που συνεχίζουν χωρίς τον Όστιν Ριβς, ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε 32 πόντους, μάζεψε 11 ριμπάουντ και μοίρασε οκτώ ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 23 πόντους, έξι ασίστ και πέντε ριμπάουντ σε 36 λεπτά.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-29, 64-47, 86-72, 112-104.

Μπλέιζερς-Χιτ 127-110

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (23-22) επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ (23-22) με 127-110, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στην κανονική περίοδο. Ο Σέντον Σαρπ πέτυχε 27 πόντους, μάζεψε επτά ριμπάουντ και έκανε τέσσερα κλεψίματα, ενώ ο Ντένι Άβντιγια πρόλαβε να σημειώσει 20 πόντους πριν αποχωρήσει με πρόβλημα στη μέση.

Ήταν η 11η νίκη στα τελευταία 14 ματς για το Πόρτλαντ, ενώ το 9-2 που «τρέχουν» τον Ιανουάριο αποτελεί το καλύτερο ρεκόρ σε ολόκληρο το NBA. Για τους Χιτ, ο Μπαμ Αντεμπάγιο έκανε double-double με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-31, 64-63, 103-92, 127-110.