Με εκπληκτικό Τζόνσον πήραν το θρίλερ οι Χοκς, ασταμάτητοι Πίστονς (vids)

Με νίκες συνέχισαν την πορεία τους στο ΝΒΑ οι Πίστονς, οι Χοκς, οι Καβς και οι Ράπτορς.

Οι Πίστονς συνεχίζουν να κάνουν παπάδες και να είναι κορυφή στην Ανατολή, αφού επικράτησαν με 112-104 των Πέλικανς για να πάνε στο 32-10. Για τους νικητές ο Ντούρεν είχε 20 πόντους με 15 ριμπάουντ και δεν έπαιξε ο Κάνινγχαμ. Στον αντίποδα στους 20 πόντους σταμάτησε ο Μπέι.

Διπλό οι ιππότες μέσα στη Σάρλοτ

Με τη νίκη με 94-87 έφυγαν από τη Σάρλοτ οι Καβς και ανέβηκαν στο 25-20 για να ρίξουν στο 16-28 τους ηττημένους. Ο Μίτσελ είχε 24 πόντους και ο Μόμπλεϊ μέτρησε 14 πόντους και 14 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ των ηττημένων ο Μίλερ με 24 ενώ ο Κνίπολ είχε 21 με 11 ριμπάουντ.

Aπτόητοι οι Καναδοί

Οι Ράπτορς επικράτησαν με 122-109 των Κινγκς και ανέβηκαν στο 26-19 σε μια καλή σεζόν για αυτούς στην Ανατολή. Από 23 μέτρησαν οι Μπαρνς και Ίνγκραμ, ενώ 22 είχε ο Μαμουκελασβίλι. Δεν έφτασαν οι 23 πόντοι του Γουέστμπρουκ στο Σακραμέντο.

To βιολί του ο Τζόνσον, πήραν το θρίλερ οι Χοκς

Οι Χοκς δυσκολεύτηκαν πολύ κόντρα στους Γκρίζλις αλλά τελικά επικράτησαν με 124-122. Ο Τζόνσον ήταν εκπληκτικός σε άλλο ένα ματς και τελείωσε με 32 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Από 18 μέτρησαν οι Κενάρντ και Οκόνγκου. Για τους ηττημένους ο Μοράντ που το όνομα του παίζει σε πολλά σενάρια, είχε 23 με 12 ασίστ.