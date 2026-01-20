Σίξερς: Το αδιανόητο πόστερ του Έτζκομπ και η φοβερή αντίδραση του (vid)

Νίκος Καρφής
Σίξερς
Ο Έτζκομπ έκλεψε τη παράσταση στο ματς των Σίξερς με τους Πέισερς.

Οι Σίξερς δεν είχαν πρόβλημα να νικήσουν με 113-104 της Ιντιάνα και με αυτόν τον τρόπο να πάνε στο 23-18 δίνοντας μάχη για τα playoffs.

Από πολύ νωρίς στη σεζόν ο rookie των Σίξερς έχει δείξει το ταλέντο του. Ο λόγος για τον Έτζκομπ που συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο. Κόντρα στους Πέισερς, πήρε φόρα και τελείωσε τη φάση με ένα απίθανο κάρφωμα.

Μάλιστα στη συνέχεια έκανε και μια φοβερή γκριμάτσα, δείχνοντας να απολαμβάνει τη φάση που έβγαλε.Από τους παίκτες που θα μας απασχολούν για πολλά χρόνια στη λίγκα.

