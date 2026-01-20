Πάρτι των Θάντερ επί των Καβς, εντυπωσιακοί Γουόριορς αλλά αγωνιούν για Μπάτλερ (vid)

Mε νίκες συνέχισαν Γουόριορς, Σίξερς και Θάντερ τις υποχρεώσεις του στο ΝΒΑ.

Οι Σανς επικράτησαν στα πλαίσια του ΝΒΑ μέσα στο Μπρούκλιν με 126-117 και συνεχίζουν με θετικό τρόπο στο ΝΒΑ. Ο Ντίλον Μπρουκς είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 για τους νικητές, ενώ ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ τελείωσε με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ για τους Νετς.

Εύκολα οι Σίξερς κόντρα στους Πέισερς

Οι Σίξερς δεν είχαν πρόβλημα να νικήσουν με 113-104 της Ιντιάνα και με αυτόν τον τρόπο να πάνε στο 23-18 δίνοντας μάχη για τα playoffs. Χειρότερη ομάδα στην Ανατολή φέτος οι Πέισερς. Ο Τζοέλ Εμπίιντ μέτρησε 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Σιάκαμ είχε 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο Μάξεϊ είχε 29 με 8 ασίστ και 25 ο Νέμπχαρντ.

Εντυπωσίασαν οι Γουόριορς, αγωνία για Μπάτλερ

Οι Γουόριορς επικράτησαν εύκολα με 135-112 των Χιτ, όμως είδαν τον Μπάτλερ να τραυματίζεται στο γόνατο και να αποχωρεί. Στο 25-19 οι νικητές, στο 22-21 οι ηττημένοι. Ο Κάρι είχε 19 πόντους με 11 ασίστ για το Γκόλντεν Στέιτ, ενώ ο Πάουελ τελείωσε την αναμέτρηση με 21 και δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του.

Με δυάδα-φωτιά οι Θάντερ

Οι Θάντερ μετέτρεψαν σε περίπατο το ματς με τους Καβς και επικράτησαν με 136-104 για να ανέβουν στο 36-8. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 30 πόντους και ο Χόλμγκρεν μέτρησε 28. Από την πλευρά των ηττημένων στους 19 σταμάτησε ο Μίτσελ, ενώ ο Τάισον έκανε double double με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ.