Πολύ άτυχη στιγμή στο ματς των Γουόριορς με τους Χιτ για τον Τζίμι Μπάτλερ.

Σε αναμμένα κάρβουνα ο οργανισμός των Γουόριορς. Ο Τζίμι Μπάτλερ τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του ματς του Γκόλντεν Στέιτ κόντρα στην πρώην ομάδα του, του Χιτ και έδειξε να πονά πολύ.

Ο Jimmy Buckets προσγειώθηκε άτσαλα στο δεξί γόνατο του ύστερα από μια διεκδίκηση με τον Μίτσελ και έδειξε να το γυρνάει. Αμέσως έπεσε στο έδαφος και φαινόταν πόσο πονούσε.

Μένει να δούμε τη σοβαρότητα της ζημιάς όταν οι Χιτ πάρουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ας ελπίσουμε πως δεν έχει κάτι σοβαρό.