Oι Μάβερικς υποχρέωσαν σε άλλη μια ήττα (114-97) τους Νικς.

Δεν πάει καλά το πράγμα το τελευταίο διάστημα για τους Νικς, οι οποίοι ηττήθηκαν με 114-97 από τους Μάβερικς και έτσι έκαναν την 4η σερί ήττα τους για να πέσουν στο 25-18. Μέσα στο Madison Square Garden

Ο Κρίστι είχε 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ από την πλευρά των νικητών, ενώ 19 είχε ο Μάρσαλ και 18 σημείωσε ο Κούπερ Φλαγκ.

Από την άλλη ο Τάουνς τελείωσε με 22 πόντους, 18 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Μπράνσον είχε 22 πόντους και 6 ασίστ αλλά δεν μπόρεσε να σώσει την ομάδα του που δυσκολεύεται αρκετά.