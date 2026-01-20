Νικς - Μάβερικς 97-114: Σε ελεύθερη πρώτη η Νέα Υόρκη, εντυπωσιακό Ντάλας (vid)
Δεν πάει καλά το πράγμα το τελευταίο διάστημα για τους Νικς, οι οποίοι ηττήθηκαν με 114-97 από τους Μάβερικς και έτσι έκαναν την 4η σερί ήττα τους για να πέσουν στο 25-18. Μέσα στο Madison Square Garden
Ο Κρίστι είχε 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ από την πλευρά των νικητών, ενώ 19 είχε ο Μάρσαλ και 18 σημείωσε ο Κούπερ Φλαγκ.
Από την άλλη ο Τάουνς τελείωσε με 22 πόντους, 18 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Μπράνσον είχε 22 πόντους και 6 ασίστ αλλά δεν μπόρεσε να σώσει την ομάδα του που δυσκολεύεται αρκετά.
