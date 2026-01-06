Οι Νιου Γιορκ Νικς κατέκτησαν το NBA Cup τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά δεν σκοπεύουν να υψώσουν banner για αυτόν τον τίτλο στο Madison Square Garden.

Η Νέα Υόρκη περίμενε πολλά χρόνια για να πανηγυρίσει έναν τίτλο, αφού το τελευταίο πρωτάθλημα χάνεται πίσω στο μακρινό 1973. Τελικά, οι Νικς έδειξαν χαρακτήρα στον τελικό του NBA Cup κόντρα στους Σπερς και κατέκτησαν τον τίτλο τον περασμένο Δεκέμβριο, έχοντας ως MVP τον Τζέιλεν Μπράνσον.

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του οργανισμού, Τζέιμς Ντόλαν, ξεκαθάρισε πως οι Νεοϋορκέζοι δεν πρόκειται να υψώσουν banner για το NBA Cup στο Madison Square Garden, καθώς σκοπεύουν να σηκώσουν λάβαρο μόνο για το πρωτάθλημα!

«Θα υψώσουμε το banner του πρωταθλήματος του NBA. Αυτό πρόκειται να κάνουμε», δήλωσε ο Ντόλαν, όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Στέφαν Μπόντι της New York Post. Πάντως, οι Νικς γνώρισαν βαριά ήττα από τους Πίστονς με 121-90 τα ξημερώματα της Τρίτης 6/1, υποχρεώθηκαν στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους στη regular season και υποχώρησαν στο 23-13, συνεχίζοντας από την τρίτη θέση της Ανατολής.