Νικς: Αποκάλυψαν τον λόγο που δεν θα σηκώσουν banner για το NBA Cup
Η Νέα Υόρκη περίμενε πολλά χρόνια για να πανηγυρίσει έναν τίτλο, αφού το τελευταίο πρωτάθλημα χάνεται πίσω στο μακρινό 1973. Τελικά, οι Νικς έδειξαν χαρακτήρα στον τελικό του NBA Cup κόντρα στους Σπερς και κατέκτησαν τον τίτλο τον περασμένο Δεκέμβριο, έχοντας ως MVP τον Τζέιλεν Μπράνσον.
Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του οργανισμού, Τζέιμς Ντόλαν, ξεκαθάρισε πως οι Νεοϋορκέζοι δεν πρόκειται να υψώσουν banner για το NBA Cup στο Madison Square Garden, καθώς σκοπεύουν να σηκώσουν λάβαρο μόνο για το πρωτάθλημα!
«Θα υψώσουμε το banner του πρωταθλήματος του NBA. Αυτό πρόκειται να κάνουμε», δήλωσε ο Ντόλαν, όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Στέφαν Μπόντι της New York Post. Πάντως, οι Νικς γνώρισαν βαριά ήττα από τους Πίστονς με 121-90 τα ξημερώματα της Τρίτης 6/1, υποχρεώθηκαν στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους στη regular season και υποχώρησαν στο 23-13, συνεχίζοντας από την τρίτη θέση της Ανατολής.
James Dolan on NBA Cup banner:— Stefan Bondy (@SbondyNBA) January 5, 2026
"We are going to raise the banner. We’re going to raise the NBA championship banner. That’s what we’re going to raise."
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.