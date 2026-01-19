«Ταύροι» κόντρα στους Νετς, διπλό μέσα στο Σακραμέντο οι Μπλέιζερς (vid)
Οι Μπλέιζερς δεν ειχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 117-110 μέσα στο Σακραμέντο που παραπαίει και έτσι να ανέβουν στο 22-22 στη Δύση. O Ντόνοβαν Κλίγκαν είχε 21 πόντους, 17 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους νικητές. Ο Σαρπ μέτρησε 27 πόντους με 7 ριμπάουντ. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ είχε 23 πόντους με 7 ασίστ για τους ηττημένους. Ο Μονκ είχε επίσης 23 πόντους για τους Κινγκς.
Εντυπωσίασαν οι Μπουλς
Οι Μπουλς έκαναν ότι ήθελαν στην αναμέτρηση με τους Νετς και τους νίκησαν με 124-102. Στο 20-22 ανέβηκαν οι νικητές, στο 12-28 έπεσαν οι ηττημένοι. Ο Νίκολα Βούτσεβιτς είχε 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος των ταύρων, ενώ ο Κλάξτον είχε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ για το Μπρούκλιν. Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Γουάιτ με 24 πόντους, ενώ για τους Νετς ο Τραορέ με 16 πόντους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.