«Ταύροι» κόντρα στους Νετς, διπλό μέσα στο Σακραμέντο οι Μπλέιζερς (vid)

Με νίκες συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη οι Μπλέιζερς με τους Μπουλς.

Οι Μπλέιζερς δεν ειχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 117-110 μέσα στο Σακραμέντο που παραπαίει και έτσι να ανέβουν στο 22-22 στη Δύση. O Ντόνοβαν Κλίγκαν είχε 21 πόντους, 17 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους νικητές. Ο Σαρπ μέτρησε 27 πόντους με 7 ριμπάουντ. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ είχε 23 πόντους με 7 ασίστ για τους ηττημένους. Ο Μονκ είχε επίσης 23 πόντους για τους Κινγκς.

Εντυπωσίασαν οι Μπουλς

Οι Μπουλς έκαναν ότι ήθελαν στην αναμέτρηση με τους Νετς και τους νίκησαν με 124-102. Στο 20-22 ανέβηκαν οι νικητές, στο 12-28 έπεσαν οι ηττημένοι. Ο Νίκολα Βούτσεβιτς είχε 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος των ταύρων, ενώ ο Κλάξτον είχε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ για το Μπρούκλιν. Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Γουάιτ με 24 πόντους, ενώ για τους Νετς ο Τραορέ με 16 πόντους.