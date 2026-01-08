Ράπτορς και Μάτζικ κατάφεραν να... κλέψουν τις νίκες με buzzer beater, ενώ οι Μπλέιζερς απέφυγαν την ήττα, αφού το καλάθι του Ίσον ήταν εκπρόθεσμο.

Χόρνετς - Ράπτορς 96-97

Μαθημένοι στα θρίλερ οι Ράπτορς (23-15), αυτήν τη φορά πήραν αυτό απέναντι στους Χόρνετς (13-24) με 96-97. Ο Ιμάνουελ Κουίκλι σκόραρε για τρεις από την κορυφή και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με τη λήξη, ανατρέποντας διαφορά 10 πόντων στην τελευταία περίοδο.

Ο Κουίκλι σκόραρε 21, ενώ ο Μπάρελ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους Καναδούς με 28.

Πίστονς - Μπουλς 108-93

Με τον Αϊζάια Στιούαρτς να πετυχαίνει ρεκόρ καριέρας, σκοράροντας 31 πόντους, οι Πίστονς (28-9) επικράτησαν 108-93 των Μπουλς (17-20), συνεχίζοντας την εκπληκτική σεζόν τους.

Μία νίκη που δείχνει για ακόμα μια φορά το πόσο δυνατοί είναι τη φετινή σεζόν οι Πίστονς, καθώς πήραν την τέταρτη νίκη τους σε πέντε παιχνίδια χωρίς τον σταρ τους, Κέιντ Κάνινγχαμ, ενώ δεν αγωνίστηκαν ούτε οι Τομπάιας Χάρις και Τζέιλεν Ντουρέν.

Σίξερς - Γουίζαρντς 131-110

Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετώπισαν οι Σίξερς (20-15) που υπέταξαν τους Γουίζαρντς (10-26) με 131-110, στον απόηχο του trade για τον Τρέι Γιανγκ, ο οποίος μετακομίζει στην Ουάσινγκτον.

Το trade έγινε γνωστό λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, στην οποία το δίδυμο των Τζοέλ Εμπίντ και Πολ Τζορντς κυριάρχησε με 28 και 23 πόντους αντίστοιχα.

Χοκς - Πέλικανς 117-100

Ο Τρέι Γιανγκ δε μένει πια εδώ. Οι Χοκς (18-21) πανηγύρισαν τη νίκη με 117-100 απέναντι στους Πέλικανς (8-31), την ώρα που ο σταρ τους μετακόμιζε στους Γουίζαρντς.

Με τον Ζακ Ρισασέ να σκοράρει 25 πόντους και τον Τζέιλεν Τζόνσον να προσθέτει ακόμα 19, ενώ άλλοι πέντε ήταν διψήφιοι για τα «γεράκια». Που προσέθεσαν στο ρόστερ τους τον Κόρι Κίσπερτ και τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, αντί του Γιανγκ.

Νετς - Μάτζικ 103-104

Ένα μεγάλο τρίποντο του Πάολο Μπανκέρο από την κορυφή έγραψε το 103-104 για τους Μάτζικ (21-17), που μπορεί να χρειάστηκαν την παράταση αλλά με αυτόν τον τρόπο έκαμψαν την αντίσταση των Νετς (11-23).

Ο Μπανκέρο σκόραρε 30, έχοντας συμπαραστάτη τον Γουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ με 20. Ο Κάρτερ πέτυχε σημαντικά καλάθια, προτού φτάσουμε στο buzzer του Μπανκέρο.

Νικς - Κλίπερς 123-111

Με τη δύναμη της έδρας τους και τον Καρλ Άντονι Τάουνς να μετράει 20 πόντους, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ, οι Νικς (24-13) κατάφεραν να υποτάξουν εύκολα τους Κλίπερς (13-23) με 123-111.

Σε ένα ματς που ήθελε πολύ ο ψηλός των Νικς για να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις, αφού μέτρησε μόλις 6 πόντους και ισάριθμα λάθη απέναντι στους Πίσοτνς πριν από δύο βράδια.

Γκρίζλις - Σανς 98-117

Ντίλον Μπρουκς και Γκρέισον Άλεν πέρασαν από το Μέμφις ως παίκτες των Γκρίζλις (16-21). Απόψε ντύθηκαν θύτες και υπέγραψαν τη νίκη των Σανς (22-15) με 117-97 στο FedExForum.

Ο πρώτος σκόραρε 21 πόντους, ο Άλεν συνέχισε με 19, έχοντας 5/10 τρίποντα και λίγο έως πολύ αυτό ήταν και το στόρι της αναμέτρησης. Πολλώ δε μάλλον, όταν από την απέναντι πλευρά ο Ντέβιν Μπούκερ έκλεισε με 13 πόντους και 6/15 εντός παιδιάς.

Θάντερ - Τζαζ 129-125

Μπορεί να χρειάστηκαν την παράταση και τους 46 πόντους του Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, αλλά στο φινάλε οι Θάντερ (31-7) επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας με 129-125 των Τζαζ (12-24).

Ο σταρ τους έστειλε με βολές το παιχνίδι στην παράταση, εκεί όπου σκόραρε άλλους εννέα πόντους για να κρίνει το αποτέλεσμα. Οι πρωταθλητές γνώρισαν έξι ήττες στα τελευταία 12 παιχνίδια, αλλά δεν επέτρεψαν το αρνητικό σερί να διευρυνθεί στα τρία ματς.

Μπλέιζερς - Ρόκετς 103-102

Αν δεν έχετε δει το φινάλε της αναμέτρησης των Μπλέιζερς (18-20) με τους Ρόκετς (22-12) σας λέμε να το κάνετε. Οι Μπλέιζερς προηγήθηκαν με 100-92 στο τελευταίο δίλεπτο αλλά ο Ντουράντ αποφάσισε να ξαναβάλει τους Ρόκετς στο ματς.

Ο Σαρπ έκανε λάθος και οι Ρόκετς είχαν 5.3 για ένα σουτ νίκης με το σκορ στο 103-102. Ο Ντουράντ βρήκε σίδερο, ο Τάρι Ίσον σκόραρε με επιθετικό ριμπάουντ, αλλά μετά από εξέταση στο instant replay, φάνηκε ότι η μπάλα ήταν στα ακροδάχτυλά του όταν μηδενίστηκε το χρονόμετρο. Έτσι πήγαν στα... σκουπίδια οι 37 πόντοι του Ντουράντ, με τους Μπλέιζερς να πανηγυρίζουν μια σπουδαία νίκη.