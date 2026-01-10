Η «απάντηση» του Λεμπρόν στον Γιάννη: «Είναι τιμή μου...»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την επικράτηση των Μπακς.

Τα ελάφια επικράτησαν με 105-101 των Λέικερς μέσα στο Λος Άντζελες. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνίστησε με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες σε 31 λεπτά, ενώ και ο ΛεΜπρόν λίγο έλειψε να πετύχει triple double.

O Greek Freak αποθέωσε τον Βασιλιά μετά το τέλος, ενώ και ο σταρ των Λέικερς έδειξε τον σεβασμό του προς τον Γιάννη.

«Σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου είναι τέλειο να αντιμετωπίζω τους σπουδαιότερους. Γιάννης, Κάρι, Ντουράντ, Χάρντεν, Γουέστμπρουκ. Έπαιξα για πολλά χρόνια απέναντι τους. Είναι ο 13ος χρόνος για τον Γιάννη. Ο Γουέστμπρουκ, ο Ντουράντ, ο Χάρντεν, ο Καουάι. Είναι τιμή μου να παίζω κόντρα σε εκείνον», ανέφερε.