Ο Ραζόν Ρόντο μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Μπακς, επισημαίνοντας που οφείλεται η απογοήτευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ραζόν Ρόντο, πρώην γκαρντ και δις πρωταθλητής του NBA, που πλέον βρίσκεται στο επιτελείο του Ντοκ Ρίβερς στους Μιλγουόκι Μπακς, μίλησε στο vidcast του παλιού του συμπαίκτη στους Σέλτικς, Κέβιν Γκαρνέτ, με τον οποίο είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2008.

Ο 38χρονος Ρόντο επισήμανε πως η αστάθεια στις εμφανίσεις των παικτών και η αδυναμία κάποιων να αποδεχτούν με συνέπεια τον ρόλο τους δημιουργεί συχνά απογοήτευση στις τάξεις των «Ελαφιών». Παράλληλα, τόνισε ότι η κατάσταση περιπλέκεται από τις συνεχείς φήμες γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που, παρά το γεγονός ότι οι Μπακς ανήκουν σε μια «μικρή αγορά», παραμένει πάντα στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Αναλυτικά

«Για μένα, δεν έχουμε αποδεχτεί το γεγονός ότι ο καθένας παίζει τον ρόλο του με συνέπεια. Νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι της απογοήτευσης. Προφανώς, ο Γιάννης έχασε πολλά παιχνίδια και είναι πολύ σημαντικό τώρα πώς προσπαθούσαμε να τα πάμε καλά χωρίς εκείνον στο γήπεδο... Μπορεί να έχουμε μερικές κατοχές όπου δεν φροντίζουμε την μπάλα ή που δεν βγάζουμε άμυνες και εκεί είναι που το χάσμα συνεχίζει να μεγαλώνει. Όλα μεγεθύνονται τώρα λόγω της προθεσμίας για τις ανταλλαγές και των φημών. Παρόλο που είναι μια μικρή αγορά, εξακολουθεί να είναι η ομάδα του Γιάννη. Περνάμε αυτή τη δυσκολία, αλλά έτσι είναι το NBA. Κάθε σεζόν δεν μπορείς να κερδίσεις πρωτάθλημα», τόνισε χαρακτηριστικά.