Οι Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται να μην τα παρατάνε και να μπαίνουν ξανά δυνατά στο «κόλπο», προκειμένου να κρατήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αν μην τι άλλο αποτελεί έναν από τα πιο… καυτά ονόματα όσον αφορά το μέλλον του στο NBA. Ο Έλληνας φόργουορντ έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και αρκετές ομάδες του πρωταθλήματος προσπαθούν να τον προσεγγίσουν προκειμένου να κάνουν δικό τους τον σταρ των Μπακς.

Ωστόσο τα «ελάφια» για ακόμη μία φορά, φαίνεται να κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τον παίκτης τους στην ομάδα. Αυτή τη φορά ρεπορτάζ του ESPN, αναφέρει πως η ομάδα του Μιλγουόκι ετοιμάζει κίνηση που θα κάνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο χαρούμενο και να παραμείνει στον σύλλογο.

Πολλά ονόματα έχουν πέσει στο «τραπέζι», χωρίς όμως το… τοπίο να έχει ξεκαθαρίσει. Μερικά από αυτά είναι του Ζακ Λαβίν, όπως φυσικά και του Τζα Μοράντ που αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τους Γκρίζλις.

Η διορία των διαθέσιμων ανταλλαγών λήγει σε τρεις εβδομάδες και οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές όσον αφορά το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά, μετράει 28.8 πόντους, 9.5 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ μ.ο ανά αγώνα.