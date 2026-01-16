Αντετοκούνμπο: Οι Μπακς ετοιμάζουν κίνηση που θα τον κάνουν να μείνει
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αν μην τι άλλο αποτελεί έναν από τα πιο… καυτά ονόματα όσον αφορά το μέλλον του στο NBA. Ο Έλληνας φόργουορντ έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και αρκετές ομάδες του πρωταθλήματος προσπαθούν να τον προσεγγίσουν προκειμένου να κάνουν δικό τους τον σταρ των Μπακς.
Ωστόσο τα «ελάφια» για ακόμη μία φορά, φαίνεται να κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τον παίκτης τους στην ομάδα. Αυτή τη φορά ρεπορτάζ του ESPN, αναφέρει πως η ομάδα του Μιλγουόκι ετοιμάζει κίνηση που θα κάνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο χαρούμενο και να παραμείνει στον σύλλογο.
Πολλά ονόματα έχουν πέσει στο «τραπέζι», χωρίς όμως το… τοπίο να έχει ξεκαθαρίσει. Μερικά από αυτά είναι του Ζακ Λαβίν, όπως φυσικά και του Τζα Μοράντ που αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τους Γκρίζλις.
Η διορία των διαθέσιμων ανταλλαγών λήγει σε τρεις εβδομάδες και οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές όσον αφορά το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά, μετράει 28.8 πόντους, 9.5 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ μ.ο ανά αγώνα.
People in the Bucks organization are confident a big move is coming to keep Giannis happy— NBACentral (@TheDunkCentral) January 16, 2026
"We always manage to pull something off," a team source told ESPN 👀
(Via @JamalCollier ) pic.twitter.com/cs2gZ643xr
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.