Ο ζαμάλ Μάρεϊ υπέγραψε το «διπλό» των Νάγκετς απέναντι στους Γουίζαρντς, οι Γουόριορς «έπνιξαν» τους Χόρνετς με καταιγισμό τριπόντων και οι Χιτ σόκαραν τους Θάντερ.

One-man show για τον Τζαμάλ Μάρεϊ στο Ντένβερ, επιθετική πολυφωνία για τους Γουόριορς κόντρα στους Χόρνετς, ενώ και το σοκ των Χιτ απέναντι στους πρωταθλητές Θάντερ.

Νάγκετς – Γουίζαρντς 121-115

Οι Ντένβερ Νάγκετς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, δείχνοντας πως μπορούν να βρουν λύσεις ακόμη και χωρίς τον Νίκολα Γιόκιτς. Το παιχνίδι απέναντι στους Γουίζαρντς κύλησε σε απόλυτη ισορροπία για τρία δωδεκάλεπτα, με τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν στην τέταρτη περίοδο με μικρό προβάδισμα και να βάζουν δύσκολα στους γηπεδούχους. Το Ντένβερ, όμως, παρέμεινε ψύχραιμο, αύξησε την ένταση στην άμυνα και βρήκε μεγάλα σουτ όταν η μπάλα «έκαιγε».

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας το ματς με 42 πόντους και μάλιστα 16 στην τελευταία περίοδο, όπου πήρε ολοκληρωτικά την κατάσταση στα χέρια του. Το τρίποντο για το 113-110 άνοιξε τον δρόμο της νίκης, με τον Καναδό γκαρντ να «σφραγίζει» το αποτέλεσμα από τη γραμμή των βολών. Πολύτιμες βοήθειες έδωσαν οι Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ (30 πόντοι, season high) και Πέιτον Γουότσον (21), ενώ για την Ουάσινγκτον ξεχώρισε ο Κισόν Τζορτζ με 29 πόντους.

Γουόριορς – Χόρνετς 136-116

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς παρέδωσαν διέλυσαν τους Σάρλοτ Χόρνετς καταφέρνοντας από νωρίς να επιβάλουν τον ρυθμό τους, παρά τις προσπάθειες της Σάρλοτ να επιστρέψει στο τρίτο δωδεκάλεπτο.

Η ομάδα του Στιβ Κερ είχε οκτώ παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και έγραψε ιστορία, αφού για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι τουλάχιστον δέκα παίκτες της ευστόχησαν σε τρίποντο, επίδοση που δεν έχει σημειωθεί ξανά στο NBA. Ο Ντε’Άντονι Μέλτον ηγήθηκε με 24 πόντους, ο Ντρέιμοντ Γκριν πρόσθεσε 20, ενώ Κάρι, Χιλντ και Ποντζιέμσκι έδωσαν σταθερές λύσεις. Για τους Χόρνετς, ο Μπράντον Μίλερ πάλεψε με 28 πόντους.

Χιτ – Θάντερ 122-120

Οι Μαϊάμι Χιτ υπέγραψαν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της σεζόν, ρίχνοντας στο καναβάτσο τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Παρά τις σημαντικές απουσίες, το Μαϊάμι έμεινε κοντά στο σκορ, άντεξε στην πίεση και βρήκε τα μεγάλα σουτ στην τελική ευθεία.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πραγματοποίησε την κορυφαία επιθετική του εμφάνιση, με 30 πόντους και έξι τρίποντα (ρεκόρ καριέρας) ενώ το τρίποντο του Άντριου Γουίγκινς στα 31’’ πριν το τέλος έγειρε οριστικά την πλάστιγγα. Από την άλλη πλευρά, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν συγκλονιστικός με 39 πόντους, συνεχίζοντας το ιστορικό του σερί, όμως το άστοχο σουτ του Άλεξ Καρούσο στην τελευταία επίθεση στέρησε από την Οκλαχόμα την ισοφάριση, σε ένα βράδυ που έσπασε το αήττητο των Θάντερ όταν σκοράρουν πάνω από 120 πόντους.