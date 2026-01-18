Ο Κλέι Τόμπσον θύμισε τον παλιό του εαυτό στο Ντάλας, οι Σέλτικς να «σφυροκόπησαν» την Ατλάντα με τον Τζέιλεν Μπράουν, οι Πίστονς διέσυραν τους Πέισερς και οι Σανς έδειξαν χαρακτήρα στο Madison Square Garden.

Τα ξημερώματα στο NBA είχαν σπουδαίες εμφανίσεις, αλλά και εκπλήξεις . Από τον vintage Κλέι Τόμπσον στο Ντάλας, μέχρι την επιθετική καταιγίδα των Σέλτικς και συγκεκριμένα του Τζέιλεν Μπράουν στην Ατλάντα, το επιβλητικό... περίπατο των Πίστονς και το πειστικό «διπλό» των Σανς στη Νέα Υόρκη μέσα στο Madison Square Garden.

Μάβερικς – Τζαζ 138-121

Παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες, οι Ντάλας Μάβερικς έδειξαν την ποιότητά τους, ολοκληρώνοντας ένα άνετο 2/2 απέναντι στους Τζαζ μέσα σε λίγες ημέρες. Το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε από νωρίς, με το Ντάλας να επιβάλλει τον ρυθμό του από το πρώτο δωδεκάλεπτο και να χτίζει διαφορά που δεν απειλήθηκε ποτέ. Η απουσία των Κούπερ Φλαγκ, Άντονι Ντέιβις, Κάιρι Ίρβινγκ και Πι Τζέι Ουάσινγκτον δεν επηρέασε το ματς, αφού η κυκλοφορία της μπάλας και η πολυφωνία στην επίθεση έκαναν τη διαφορά.

Ο Κλέι Τόμπσον θύμισε κάτι από τις ένδοξες βραδιές του παρελθόντος, πετυχαίνοντας και τους 23 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο, με 6/11 τρίποντα και συνολικά 7/12 σουτ. Μαζί του έξι παίκτες των Μάβερικς τελείωσαν το ματς με διψήφιο αριθμό πόντων. Για τη Γιούτα, ο Κεγιόντε Τζορτζ πάλεψε με 29 πόντους, όμως χωρίς τον Λάουρι Μαρκάνεν και τον Γουόκερ Κέσλερ, οι Τζαζ δεν είχαν την απαραίτητη ισορροπία για να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο.

Χοκς – Σέλτικς 106-132

Οι Μπόστον Σέλτικς μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο, «διαλύοντας» τους Ατλάντα Χοκς με ένα εκρηκτικό δεύτερο δωδεκάλεπτο. Το επιμέρους 52-28 της περιόδου αυτής ουσιαστικά τελείωσε το ματς από το ημίχρονο, με τη Βοστώνη να σκοράρει και να βρίσκει ελεύθερα σουτ σε κάθε κατοχή. Η διαφορά εκτοξεύτηκε πάνω από τους 30 πόντους και οι Σέλτικς χαλάρωσαν από νωρίς.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος σταμάτησε στους 41 πόντους, έχοντας 29 ήδη από το πρώτο μέρος. Εξίσου εντυπωσιακός ήταν ο Σαμ Χάουσερ, που ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του με 10 τρίποντα και 30 πόντους συνολικά, οδηγώντας την περιφερειακή καταιγίδα της Βοστώνης. Από την άλλη πλευρά, οι Χοκς εμφανίστηκαν αποδιοργανωμένοι μετά το trade του Τρέι Γιανγκ, σε ένα βράδυ όπου το συνολικό ποσοστό ευστοχίας της Ατλάντα δεν ξεπέρασε το 37%.

Πίστονς – Πέισερς 121-78

Στο Ντιτρόιτ δεν υπήρξε ίχνος αγωνίας, με τους Πίστονς να πραγματοποιούν μία από τις πιο εμφατικές εμφανίσεις της σεζόν, διαλύοντας τους αποδεκατισμένους Πέισερς. Από τα πρώτα λεπτά έγινε σαφές ότι το παιχνίδι δεν θα είχε ισορροπία, καθώς οι Πέισερς ξεκίνησαν με 1/11 σουτ και πέντε λάθη, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να προηγηθούν με 24-2. Το ημίχρονο έκλεισε στο 59-25 κάνοντας ξεκάθαρα τα πράγματα.

Οι Κέιντ Κάνιγχαμ και Ντάνκαν Ρόμπινσον σημείωσαν από 16 πόντους σε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Συνολικά, 13 παίκτες των Πίστονς βρήκαν το δρόμο προς το καλάθι, σε μία βραδιά όπου ο προπονητής απέσυρε τους βασικούς ήδη από την τρίτη περίοδο.

Νικς – Σανς 99-106

Σε ένα σκληρό παιχνίδι στο Madison Square Garden, οι Φοινιξ Σανς έδειξαν χαρακτήρα και πήραν ένα σημαντικό «διπλό» απέναντι στους Νικς, που συνεχίζουν να προβληματίζουν. Παρότι οι Νικς μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν στο πρώτο δωδεκάλεπτο, η συνέχεια άνηκε στους Σανς, οι οποίοι έλεγξαν το τέμπο για τρεις περιόδους και άντεξαν την πίεση των γηπεδούχων.

Ο Ντέβιν Μπούκερ, επιστρέφοντας μετά τον τραυματισμό στον αστράγαλο, ήταν καθοριστικός με 27 πόντους. Σημαντικές βοήθειες έδωσαν οι Γκρέισον Άλεν και Μαρκ Γουίλιαμς ενώ για τη Νέα Υόρκη ξεχώρισαν οι Καρλ Άντονι Τάουνς και Ντιους ΜακΜπράιντ με 23 πόντους έκαστος. Τα 17 λάθη και το απογοητευτικό 1/10 τρίποντα στην τέταρτη περίοδο δεν άφησαν περιθώρια ανατροπής για τους γηπεδούχους.