O Ντόνοβαν Μίτσελ έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στους Σίξερς, ενώ ο Νίκολα Βούτσεβιτς είπε την τελευταία λέξη για τους Μπουλς στη νίκη-θρίλερ απέναντι στους Τζαζ.

Mε φόντο το NBA Game στην Ευρώπη ανάμεσα σε Ορλάντο Μάτζικ και Μέμφις Γκρίζλις (15/01, 21:00) στο Βερολίνο, άλλη μία βραδιά στον «μαγικό» κόσμο ανήκει στα βιβλία.

Επίδειξη δύναμης πραγματοποίησαν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς στη Φιλαδέλφεια, διαλύοντας τους Σίξερς με 133-107 και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στη μάχη της Ανατολής. Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους, παίρνοντας διαφορά 15 πόντων στο τέλος της πρώτης περιόδου (18-33) και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 13 πόντων (47-60). Με σταθερή άμυνα και γρήγορη κυκλοφορία στην επίθεση, οι Καβαλίερς έλεγξαν απόλυτα τον ρυθμό και δεν επέτρεψαν στους Σίξερς να πλησιάσουν ουσιαστικά.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, τελειώνοντας το ματς με 35 πόντους και 9 ασίστ, οδηγώντας το Κλίβελαντ σε άνετη επικράτηση και ανεβάζοντας το ρεκόρ στο 23-19. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Χάντερ και Μόμπλεϊ με 17 πόντους έκαστος, με τον τελευταίο να μαζεύει και 13 ριμπάουντ. Για τη Φιλαδέλφεια, ο Τζοέλ Εμπίιντ πέτυχε 20 πόντους και έφτασε τους 13.000 στην καριέρα του, όμως η εικόνα της ομάδας προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο, που είδε τους Σίξερς να πέφτουν στο 22-17.

Πέισερς – Ράπτορς 101-115

Οι Τορόντο Ράπτορς μπήκαν με το πόδι στο γκάζι και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω στην Ιντιάνα, φτάνοντας σε μία άνετη νίκη με 115-101 απέναντι στους Πέισερς. Από το πρώτο κιόλας δωδεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν τον ρυθμό τους, «χτίζοντας» διαφορά 21 πόντων (18-39. Το ημίχρονο τους βρήκε στο +19 (48-67), αποτέλεσμα της κυριαρχίας τους και στις δύο πλευρές του παρκέ, καθώς η Ιντιάνα δυσκολευόταν να βρει ρυθμό και λύσεις.

Παρά την προσπάθεια των Πέισερς να επιστρέψουν στο παιχνίδι στο τελευταίο μέρος, μειώνοντας τη διαφορά στο 103-99, ο Μπράντον Ίνγκραμ «καθάρισε» το ματς με δύο διαδοχικά τρίποντα, βάζοντας φρένο σε κάθε σκέψη ανατροπής. Ο Σκότι Μπαρνς ήταν ο κορυφαίος για το Τορόντο με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ ο Ίνγκραμ πρόσθεσε 30 πόντους σε μία πληθωρική εμφάνιση. Για την Ιντιάνα, ο Πασκάλ Σιάκαμ πάλεψε απέναντι στην πρώην ομάδα του με 26 πόντους και 10 ριμπάουντ, χωρίς όμως να μπορέσει να αλλάξει την εικόνα του αγώνα.

Μπουλς – Τζαζ 128-126

Οι Σικάγο Μπουλς πήραν ένα συναρπαστικό ντέρμπι απέναντι στους Γιούτα Τζαζ με 128-126. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τα καλά τους διαστήματα, με το ματς να χαρακτηρίζεται από 26 ισοπαλίες και 17 αλλαγές στο προβάδισμα. Παρά την απουσία του Τζος Γκίντι, οι Μπουλς βρήκαν λύσεις από το βάθος του πάγκου και παρέμειναν ψύχραιμοι στις κρίσιμες στιγμές.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς ήταν ο ηγέτης του Σικάγο, πετυχαίνοντας 35 πόντους και σκοράροντας το νικητήριο καλάθι τέσσερα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Από την πλευρά των Τζαζ, ο Μπράις Σένσαμπο έκανε εμφάνιση καριέρας με 43 πόντους, κρατώντας σχεδόν μόνος του την ομάδα του στο παιχνίδι, ενώ ο Κεγιόντε Τζορτζ είχε 25 πόντους και παραλίγο να «κλέψει» τη νίκη με τρίποντο στο φινάλε. Τελικά, οι Μπουλς πήραν το αποτέλεσμα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 19-21, με τη Γιούτα να υποχωρεί στο 14-26.

Πέλικανς – Νετς 116-113

Σε ένα ματς με δραματικό φινάλε, οι Πέλικανς λύγισαν τους Νετς με 116-113, πανηγυρίζοντας μόλις τη δεύτερη νίκη τους στα τελευταία 13 παιχνίδια. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν από νωρίς, χτίζοντας διαφορά 12 πόντων στο πρώτο μέρος, όμως οι Πέλικανς αντέδρασαν και έκλεισαν το ημίχρονο μόλις στο -1 (54-55). Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό... θρίλερ, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν ισόπαλες στην τέταρτη περίοδο (87-87).

Στην τελική ευθεία, οι γηπεδούχοι πήραν καλύτερες αποφάσεις, με τον Τρέι Μέρφι να βγαίνει μπροστά και να υπογράφει τη νίκη. Ο Μέρφι ολοκλήρωσε τον αγώνα με 34 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Σάντικ Μπέι με τρίποντο ισοφάρισης, κάρφωμα από επιθετικό ριμπάουντ και ευστοχία από τη γραμμή των βολών στο φινάλε. Για τους Νετς, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ ξεχώρισε με 20 πόντους, όμως το Μπρούκλιν γνώρισε την όγδοη ήττα του στα τελευταία εννέα παιχνίδια.