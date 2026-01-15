Οι Νάγκετς πέρασαν νικηφόρα από το Ντάλας στον απόηχο του τραυματισμού του Κούπερ Φλαγκ, ενώ στο Σακραμέντο οι Κινγκς εκμεταλλεύτηκαν την πρόωρη αποχώρηση του Τζέιλεν Μπράνσον για να επιβληθούν των Νικς.

No Jokic, no problem για τους Ντένβερ Νάγκετς που βλέπουν τον Τζαμάλ Μάρεϊ να παίρνει τα ηνία της ηγεσίας για την ομάδα από το Κολοράντο. Έτσι έγινε και κόντρα στους Μάβερικς περνώντας νικηφόρα με 118-109 από το Ντάλας.

Ο Μάρεϊ πραγματοποίησε ηγετική εμφάνιση με 33 πόντους, οδηγώντας τους φιλοξενούμενους στη νίκη, την ώρα που ο Άαρον Γκόρντον πρόσθεσε 22 πόντους και ο Πέιτον Γουότσον άλλους 18, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Τιμ Χάρνταγουεϊ από τον πάγκο, ο οποίος με τέσσερα εύστοχα τρίποντα έδωσε πολύτιμες λύσεις σε κομβικά σημεία.

Το ματς σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Κούπερ Φλαγκ, με τον 19χρονο rookie και Νο1 του draft να αποχωρεί στο δεύτερο δωδεκάλεπτο με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο, αφήνοντας το Ντάλας αποδυναμωμένο. Το Ντένβερ, με ρεκόρ 6-3 στα τελευταία εννέα παιχνίδια χωρίς τον Γιόκιτς και επτά από αυτά εκτός έδρας, βρίσκεται πλέον μόνο του στη δεύτερη θέση της Δύσης.

Κινγκς – Νικς 112-101

Οι Σακραμέντο Κινγκς δείχνουν σημάδια ζωής και το επιβεβαίωσαν με την τρίτη διαδοχική τους νίκη, επικρατώντας 112-101 των Νιου Γιορκ Νικς στο «Golden 1 Center». Με μπροστάρη τον ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν, που ολοκλήρωσε το ματς με 27 πόντους, έξι ριμπάουντ και πέντε ασίστ, οι «βασιλιάδες» έλεγξαν τον ρυθμό και εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες του αντιπάλου. Ο Ζακ Λαβίν πρόσθεσε 25 πόντους με πέντε εύστοχα τρίποντα, ενώ κομβική ήταν και η παρουσία του Πρίσιους Ατσιούα, ο οποίος έκανε season-high εμφάνιση με 20 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, σε ρόλο οργανωτή, μέτρησε 19 πόντους και 11 ασίστ, δίνοντας συνοχή και ενέργεια.

Για τους Νικς, το παιχνίδι ουσιαστικά «στράβωσε» νωρίς, καθώς ο Τζέιλεν Μπράνσον αποχώρησε τραυματίας στον δεξιό αστράγαλο μόλις στο πρώτο πεντάλεπτο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο της Νέας Υόρκης. Ο Μάικαλ Μπρίτζες προσπάθησε να σηκώσει το βάρος επιθετικά με 19 πόντους, ενώ ο Ο Τζι Ανουνόμπι είχε 15 πόντους και τέσσερις ασίστ. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έμεινε χαμηλά σε αποτελεσματικότητα (13 πόντοι με 5/14 σουτ), παρά τα πέντε κλεψίματα.

Κλίπερς – Γουίζαρντς 119-105

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς επιβεβαίωσαν τη φόρμα τους και συνέχισαν το ανοδικό τους σερί, επικρατώντας με 119-105 των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές νίκες. Παρά τις σημαντικές απουσίες στη φροντ λάιν, με τους Ίβιτσα Ζούμπατς και Τζον Κόλινς εκτός λόγω τραυματισμών, οι Κλίπερς είχαν τον Καουάι Λέοναρντ σε ηγετικό ρόλο. Ο σταρ του Λ.Α. σημείωσε 33 πόντους, αγωνιζόμενος με περιορισμό λεπτών, μετρώντας 7/11 τρίποντα σε μόλις 30 λεπτά συμμετοχής. Ο Τζέιμς Χάρντεν συμπλήρωσε ιδανικά το επιθετικό παζλ με 22 πόντους.

Για την Ουάσινγκτον, ο Κάισον Τζορτζ ξεχώρισε με 23 πόντους και ο Κρις Μίντλετον πρόσθεσε 17, ωστόσο οι Γουίζαρντς παρατάχθηκαν αποδεκατισμένοι, χωρίς τους Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και Κόρεϊ Κίσπερτ που παραχωρήθηκαν με ανταλλαγή, αλλά και χωρίς τον Τρέι Γιανγκ που παραμένει εκτός λόγω προβλήματος στο γόνατο και τον τετρακέφαλο. Η αποβολή του Άλεξ Σαρ λίγο πριν το ημίχρονο επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την εικόνα μιας ομάδας που συνεχίζει να αναζητά ισορροπία.