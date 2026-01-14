Οι Θάντερ επικράτησαν με 119-98, για πρώτη φορά φέτος των Σπερς με κορυφαίο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ,

Νίκησαν τον... κρυπτονίτη τους για πρώτη φορά φέτος οι Θάντερ. Η Οκλαχόμα εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε με 119-98 των Σπερς. Έτσι ανέβηκε στο 34-7 στη Δύση για να ρίξει τους ηττημένους στο 27-13.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 34 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ 20 είχε ο Τζέιλεν Γουίλιαμς για την Οκλαχόμα.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Καστλ είχε 20 πόντους με 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ο Γουεμπανιάμα μέτρησε 17 πόντους με 7 ριμπάουντ, ενώ 14 πρόσθεσε ο Φοξ.