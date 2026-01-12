Άλωσαν το Πόρτλαντ οι Νικς, διπλό των Χοκς στην έδρα των Γουόριορς (vid)

Mάτζικ και Γκρίζλις επικράτησαν δύσκολα των Πέλικανς και των Νετς αντίστοιχα.

Οι Μάτζικ άντεξαν και κατάφεραν να επικρατήσουν με 128-118 των Πέλικανς. Κορυφαίος ο Μπανκέρο που τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Στον αντίποδα ο Μέρφι είχε 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δύσκολα οι Γκρίζλις

Νίκη και για τους Γκρίζλις που πάτησαν το γκάζι στο τέλος και έτσι επικράτησαν με 103-98 των Νετς. Ο Κάουαρντ ήταν εντυπωσιακός με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ κουβαλώντας την ομάδα του. Από την άλλη πλευρά από 17 πόντους είχε ο Κλάουνι και ο Μάρτιν.

Άλωσαν την έδρα των Γουόριορς οι Χοκς

Οι Γουόριορς επικράτησαν των Χοκς με 124-111 και έτσι ανέβηκαν στο 20-21 στην μετά Τρέι Γιανγκ εποχή. O Tζέιλεν Τζόνσον είχε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Μπάτλερ μέτρησε 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Κάρι είχε 31 πόντους με 5 ασίστ.

Εύκολη νίκη οι Σανς

Οι Σανς επικράτησαν άνετα των Γουίζαρντς με 112-93 και πήγαν στο 24-15 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 10-28. Ο Μπούκερ είχε 17 πόντους με 8 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο Σαρ έκανε double double με 19 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Πάρτι των Νικς κόντρα στους Μπλέιζερς

Οι Νικς είδαν τον Μπράνσον να έχει 26 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Ανουνόμπι είχε 24 πόντους, ο Τάουνς 20 με 10 ριμπάουντ και οι Χαρτ και Μπρίτζες μέτρησαν από 18. Έτσι επικράτησαν με 123-114 των Μπλέιζερς. Στον αντίποδα το πάλεψε ο Άβντια με 25 πόντους και 5 ριμπάουντ αλλά δεν ήταν αρκετό.