Άλωσαν το Πόρτλαντ οι Νικς, διπλό των Χοκς στην έδρα των Γουόριορς (vid)
- Δύσκολα οι Γκρίζλις
- Άλωσαν την έδρα των Γουόριορς οι Χοκς
- Εύκολη νίκη οι Σανς
- Πάρτι των Νικς κόντρα στους Μπλέιζερς
Οι Μάτζικ άντεξαν και κατάφεραν να επικρατήσουν με 128-118 των Πέλικανς. Κορυφαίος ο Μπανκέρο που τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Στον αντίποδα ο Μέρφι είχε 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Δύσκολα οι Γκρίζλις
Νίκη και για τους Γκρίζλις που πάτησαν το γκάζι στο τέλος και έτσι επικράτησαν με 103-98 των Νετς. Ο Κάουαρντ ήταν εντυπωσιακός με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ κουβαλώντας την ομάδα του. Από την άλλη πλευρά από 17 πόντους είχε ο Κλάουνι και ο Μάρτιν.
Άλωσαν την έδρα των Γουόριορς οι Χοκς
Οι Γουόριορς επικράτησαν των Χοκς με 124-111 και έτσι ανέβηκαν στο 20-21 στην μετά Τρέι Γιανγκ εποχή. O Tζέιλεν Τζόνσον είχε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Μπάτλερ μέτρησε 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Κάρι είχε 31 πόντους με 5 ασίστ.
Εύκολη νίκη οι Σανς
Οι Σανς επικράτησαν άνετα των Γουίζαρντς με 112-93 και πήγαν στο 24-15 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 10-28. Ο Μπούκερ είχε 17 πόντους με 8 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο Σαρ έκανε double double με 19 πόντους και 15 ριμπάουντ.
Πάρτι των Νικς κόντρα στους Μπλέιζερς
Οι Νικς είδαν τον Μπράνσον να έχει 26 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Ανουνόμπι είχε 24 πόντους, ο Τάουνς 20 με 10 ριμπάουντ και οι Χαρτ και Μπρίτζες μέτρησαν από 18. Έτσι επικράτησαν με 123-114 των Μπλέιζερς. Στον αντίποδα το πάλεψε ο Άβντια με 25 πόντους και 5 ριμπάουντ αλλά δεν ήταν αρκετό.
