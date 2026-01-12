Νάγκετς - Μπακς: Το show του Γιάννη που δεν έφτασε κόντρα στο Ντένβερ (vid)
Οι Μπακς δεν μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή και ηττήθηκαν με 108-104 μέσα στο Ντένβερ κάτι που κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη θέση τους. Το Μιλγουόκι έπεσε στο 17-22 και πρέπει να ξυπνήσει για να μην έχει... δράμα στο τέλος.
Μεγάλο ματς έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, αλλά δεν κατάφερε να γλιτώσει την ομάδα του. Τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής.
Ο Έλληνας σταρ κουβάλησε το Μιλγουόκι, αλλά το Ντένβερ βρήκε τις λύσεις στο τέλος και πήρε το ροζ φύλλο αγώνα.
Δείτε τα καλύτερα του
